Diputación
Comienzan en la zona doce talleres de dos programas provinciales
Redacción
Un total de doce talleres promovidos por la Diputación de Pontevedra comenzarán esta semana en colectivos de Deza, Tabeirós-Terra de Montes y Cerdedo Cotobade dentro de los programas +Xuntas y Provincia Activa.
A Estrada concentra cinco propuestas del primero: pilates en Matalobos el martes; yoga en San Miguel de Cora, musicoterapia en O Outeiro de Tabeirós y conservación de alimentos en Santa Clara de Ancorados, el miércoles; y plantas medicinales en San Esteban de Oca, el jueves.
En Lalín, la Asociación de Veciños San Cristovo de Camposancos iniciará el martes un curso de artesanía en cuero y Mulleres en Igualdade de Cercio arrancará el jueves otro de alfabetización digital. Mientras, Provincia Activa llevará desde hoy gimnasia de mantenimiento a 23 usuarios de la Asociación de Veciños de Santa Baia de Losón.
En Silleda, la asociación A Costa comenzará el viernes un taller de plantas medicinales, a través de +Xuntas.
En el municipio fusionado, Mulleres en Igualdade de Cerdedo Cotobade, A Lama y Ponte Caldelas comienza el lunes risoterapia; Penelas de Augasantas tendrá el miércoles un curso de conservas y encurtidos; y la Asociación San Martiño de Rebordelo iniciará el viernes bricolaje del hogar dentro de Provincia Activa.
+Xuntas cuenta con cerca de 700.000 euros para 2026 y 2027, mientras Provincia Activa dispone este año de 210.000.
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