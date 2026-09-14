Comienzan en la zona doce talleres de dos programas provinciales

Un total de doce talleres promovidos por la Diputación de Pontevedra comenzarán esta semana en colectivos de Deza, Tabeirós-Terra de Montes y Cerdedo Cotobade dentro de los programas +Xuntas y Provincia Activa.

A Estrada concentra cinco propuestas del primero: pilates en Matalobos el martes; yoga en San Miguel de Cora, musicoterapia en O Outeiro de Tabeirós y conservación de alimentos en Santa Clara de Ancorados, el miércoles; y plantas medicinales en San Esteban de Oca, el jueves.

En Lalín, la Asociación de Veciños San Cristovo de Camposancos iniciará el martes un curso de artesanía en cuero y Mulleres en Igualdade de Cercio arrancará el jueves otro de alfabetización digital. Mientras, Provincia Activa llevará desde hoy gimnasia de mantenimiento a 23 usuarios de la Asociación de Veciños de Santa Baia de Losón.

En Silleda, la asociación A Costa comenzará el viernes un taller de plantas medicinales, a través de +Xuntas.

En el municipio fusionado, Mulleres en Igualdade de Cerdedo Cotobade, A Lama y Ponte Caldelas comienza el lunes risoterapia; Penelas de Augasantas tendrá el miércoles un curso de conservas y encurtidos; y la Asociación San Martiño de Rebordelo iniciará el viernes bricolaje del hogar dentro de Provincia Activa.

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+Xuntas cuenta con cerca de 700.000 euros para 2026 y 2027, mientras Provincia Activa dispone este año de 210.000.