Mininos
Cerdedo Cotobade busca voluntarios para gestionar sus colonias felinas
Los vecinos interesados en participar en el programa Mininos pueden formalizar su inscripción a través de la sede electrónica o en las dependencias del Concello de Cerdedo Cotobade
El Concello de Cerdedo Cotobade hace un llamamiento a la ciudadanía para incorporar voluntarios al programa Mininos, puesto en marcha para gestionar las colonias felinas existentes en el entorno de los núcleos de población del municipio. La iniciativa busca personas dispuestas a colaborar en el cuidado y alimentación de estos animales y contribuir a su control.
La participación vecinal será fundamental para localizar e identificar las posibles colonias de gatos y facilitar su seguimiento. El programa pretende, además, garantizar el bienestar animal y favorecer unas condiciones adecuadas de salud pública mediante una gestión ordenada de estas agrupaciones.
Las personas interesadas en colaborar como gestoras de colonias felinas deberán formalizar su inscripción mediante los formularios habilitados por el Concello. La documentación puede presentarse tanto en las dependencias municipales como a través de la sede electrónica.
El ayuntamiento anima también a los vecinos a comunicar la existencia de posibles colonias de gatos en sus respectivas parroquias, de modo que puedan ser identificadas e incorporadas al programa de gestión municipal.
La iniciativa pretende implicar a la ciudadanía en una gestión responsable de las poblaciones felinas, mediante la colaboración entre el Concello y las personas que se encarguen de su atención habitual.
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