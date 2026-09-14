El calor extremo no frena al jabalí: en un mes, las cuadrillas de Lalín abatieron 40 animales

La sequía y las olas de calor que padecemos desde la primavera merman y adelantan las cosechas, pero son además un problema de salud pública al convertirse en una causa de mortalidad e incrementar el riesgo de incendios forestales. Desde hace apenas un mes, el 15 de agosto, está en vigor la temporada de caza mayor e incluso antes, el 31 de julio, la Xunta volvió a declarar (por sexto año) la emergencia cinegética, que en esta ocasión estará abierta hasta el 31 de julio del año que viene. Pero esa sequía elimina cualquier rastro que pueda dejar el jabalí durante sus incursiones nocturnas, y las elevadas temperaturas de este final de verano desaconsejan prolongar las cacerías más allá de media mañana o aplazarlas hasta que ceda el termómetro, por la salud de los cazadores pero también de los perros.

Pese a las malas condiciones meteorológicas, este primer mes de temporada evidencia la alta densidad de jabalí en los montes dezanos: en los de Lalín, sus seis cuadrillas abatieron ya 40 ejemplares, mientras que las dos de Rodeiro rozan ya los 30 y Os Xustos, la única cuadrilla que opera en el Tecor de Dozón, en la jornada de este domingo «abatimos dous, pero disparámoslle a 8. E temos visto piaras de hasta 12 exemplares, entre as nais e as crías», apunta su presidente, José Rodríguez.

¿Podría ser una solución que las batidas comenzasen con el amanecer? José Luis Montoto, el presidente de la Sociedade de Caza, Pesca e Tiro de Lalín, no lo ve tan claro, porque «o xabarín antano era unha especie nocturna, pero agora pode estar andando todo o día e pasar continuamente dunha finca a outra». Podría, también, cambiarse esa temporada de caza y moverla a la estación de primavera. «Xa temos falado diso coas administracións, e a Xunta ten que ver iso, porque sair cazar nestas condicións de calor pode supoñer que calquera cazador sufra xa non só un golpe de calor, senón incluso un ataque de velutinas».

Varias explotaciones de Silleda adelantaron las labores de ensilado de maíz por la sequía. / Bernabé / Amanda Castro

Desde los tecores se ha criticado, y no sin razón, que la Xunta declare la emergencia cinegética y descargue así cualquier responsabilidad en los cazadores, que no disponen de tiempo para salir al monte en cuadrilla todos los días y menos en jornadas en los que los termómetros superan los 35 grados. «Nós xa empregamos todas as ferramentas que pón a disposición Medio Ambiente, como esperas o dispersión. Ten que haber axudas, por exemplo, de maior cuantía para os gandeiros» en sistemas de prevención o de pago de daños. Montoto también demanda un respaldo económico de la Xunta y de las cooperativas en otras cuestiones como el pago de tasas, de precintos de jabalí (cuestan 1,20 cada precinto, y en el caso de Lalín compró 370) y, también, los costes veterinarios cuando un perro resulta herido en una cacería.

Goiás, Vilatuxe y Catasós

De esas malas condiciones meteorológicas para poder frenar los daños en cultivos también se queja el presidente de la Sociedade de Caza de Rodeiro, Álvaro Juiz. «Está sendo un inicio moi duro. As dúas cuadrillas que temos están cubrindo zonas próximas a cultivos de millo». Aunque en buena parte de la comarca de Deza se adelantó la campaña de ensilado porque el calor impidió el desarrollo de la espiga, hay zonas en Rodeiro donde su suelo húmedo aguanta el tirón. Ocurre algo similar en Lalín, donde en torno al 60% de la cosecha de maíz aún está sin recoger, según los cálculos de Montoto. En la cabecera comarcal, Goiás, Vilatuxe y Catasós son tres zonas idóneas para el encame del jabalí, ya que en ellas dispone de comida, refugio y agua. En la otra mitad del tecor los daños en cultivos, aunque sean menores, siguen presentes.

Sin embargo, en Dozón ya se ensiló cerca del 70%, «de maneira que agora os danos concéntranse nas pradeiras», donde el jabalí remueve el suelo en busca de raíces y de gusanos. Ayer, la cuadrilla de Dozón dio por teminada la jornada de caza poco antes de las 12.00 horas. Optó por seguir un rastro directo, mediante la búsqueda de huellas. El sábado echaron mano de un perro atrailado, que permite buscar el rastro en zonas donde suele encamar y que permite marcar un cerco menos extenso.

Cada cuadrilla de jabalí puede tener entre 8 y 30 miembros. La de Dozón cuenta con el mínimo, 8, y de momento no echará mano de la normativa que permite que la sociedad autorice a un deportista de caza menor a salir a abatir jabalíes los lunes, martes, miércoles y viernes (los otros tres días quedan reservados para los que sí se dedican de forma habitual a caza mayor). «Non tomaremos esa medida a non ser que haxa unha emerxencia por peste africana», una de las enfermedades que puede transmitir el jabalí a la cabaña porcina y que pondría en jaque a la producción de carne de la comarca.

Cualquier especie, al verse atacada, aumenta su volumen de reproducción para mantener su densidad. Esto, unido a la disponibilidad de alimento y a la migración de animales desde zonas quemadas, explica que aunque cada año los tecores cubran su cupo de precintos, en la temporada siguiente la situación sea similar. Desde la administración, también se permite que las cuadrillas de zorro porten balas por si ven jabalíes, para que puedan abatirlos. Antaño, si un cazador de zorro mataba un jabalí, la sanción podía alcanzar los 3.000 euros.

Desde hace años, el Tecor de Dozón vende los jabalíes que abate a una sala de despiece de A Fonsagrada que construyó la Diputación de Lugo en 2017. Lalín, semanas atrás, mantuvo un encuentro con el gobierno local lalinense en el que le solicitó respaldo para disponer de cámaras de frío donde almacenar los ejemplares, ya eviscerados, hasta su transporte a Lugo.

Precintos de corzo a 320 euros

La de jabalí no es la única carne que puede generar ingresos en las sociedades de cazadores. La hembra de corzo está vedada en Galicia en esta temporada, y solo se permitirá su caza desde el 5 de septiembre al 17 de octubre (el sábado previo al arranque de la caza menor) y del 7 de enero al 13 de febrero, por daños. Los machos adultos sí pueden abartirse desde el 15 de agosto al 17 de octubre.

En el Tecor de Dozón «o 80% dos cazadores vai ao coello, e o 10% á perdiz. Temos dúas cuadrillas de raposo e unha de xabarón, así que non hai interese polo corzo». Por eso, sus 12 precintos de machos (tiene otros 6 de hembras) se venden a un cazador de Extremadura, que los paga a 320 euros cada uno. El Tecor los paga a 1,20 cuando los adquiere a la Xunta. Son, así, casi 4.000 euros de ingresos que le permiten a los cazadores de Dozón repoblar sus montes con más de 3.000 conejos.

Lalín, sin embargo, descarta esta venta porque hay socios interesados en cazar esta especie. En Rodeiro funciona una cuadrilla que se dedica a la caza de corzo «pero aínda non comezou polas altas temperaturas», señala Juiz. Esta sociedad solicitó un aumento de precintos a Medio Ambiente para corzo, en vista de que desde hace unos 10 meses detecta un aumento de la población.