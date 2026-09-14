El bipartito de Rodeiro alega que ya trabaja en eliminar las goteras del pabellón y los socavones de la calle B

El gobierno de coalición de Rodeiro tumbó la moción del PP en la que pedía intervenciones de mejora en cuatro dotaciones que contaron, en su momento, con la cofinanciación de la Xunta o de la Diputación: el pabellón municipal, las calles B y A, las pistas de pádel y el Parque do Río. El alcalde en funciones, Alberte Lamazares, argumentó que durante este verano se estuvieron aplicando distintos materiales para solucionar las filtraciones de agua del polideportivo, mientras que los badenes y los socavones de la calle B van a solventarse con el porcentaje económico que se le retuvo a la empresa adjudicataria. En la conocida como «Rúa do Médico», por su parte, está previsto pintar los pasos de cebra y colocar bandas de seguridad, mientras que «co PP nunha houbo dúas pistas de pádel, e co bipartito haberá dúas pistas de pádel e dous vestiarios novos», indicó el además portavoz de Unidade por Rodeiro. Sobre el Parque do Río, donde pueden contemplarse pasarelas con tablas rotas, papeleras en el suelo y señales también caídas, el ejecutivo reclamó al PP local que la Xunta colaborase en su puesta a punto. Ya a finales de año la administración autonómica asignó 60.000 euros a mejorar su aspecto.

Desde el PSOE el edil de Servizos Básicos, Manuel García Deza, replicó la petición del PP repasando los trabajos del bipartito en el casco urbano, referidos no tanto al mantenimiento de estas dotaciones sino a labores de mantenimiento habitual como reparación de aceras, dotación de agua y luz a la fuente junto al consistorio o la señalización del vial hacia Agolada.

20 camiones de aglomerado

En el pleno de ayer estaban 9 de los 11 ediles, al faltar el alcalde, José Luis Camiñas (de baja médica desde finales de mayo), y el edil popular y presidente de la Diputación, Luis López. Así que el gobierno volvía a estar en mayoría (5 contra 4) para echar abajo la otra moción del PP en la que pedía recuperar y completar la actuación que había diseñado el anterior gobierno popular en 2022 para actuar en pistas con 800.000 euros del remanente del presupuesto. Ese proyecto fue descartado por el bipartito al año siguiente para poder destinar parte de la cuantía al pago de facturas. El PP, en esa moción, pedía además redactar en un año proyectos para la mejora de 25 pistas, disponer de un plan de acondicionamiento de accesos a granjas, establos y el interior de núcleos, y un plan de mantenimiento anual. La portavoz del PSOE y edil de Urbanismo, Begoña Vázquez, admitió que no todas las pistas están bien, pero «temos claro cáles son as prioridades, e non imos deixar que os populares digan que este goberno leva 3 anos sen facer nada» en viales, dado que se ejecutaron 500.000 euros concedidos el año pasado, una cuantía simiñar a la del presente ejercicio, y admeás el ejecutivo solicitó al gobierno estatal un paquete de ayudas para paliar daños causados por temporales. A esta enumeración Lamazares añadió los trabajos de la maquinaria de la mancomunidad y García Deza aseguró que «en bacheo este ano levamos gastado 20 camións de aglomerado».

Aún así, esos camiones se antojan insuficientes, porque «volve haber baches» en la pista de Suíme a Pescoso, y los cuatro accesos a Coreixas están en mal estado, como remarcó la portavoz del PP, Cati Somoza, quien aprovechó su intervención para recordar que la Diputación asignó una subvención nominativa de más de 500.000 euros para pistas de Río y San Martiño, y que desde 2023 hubo cuatro planes provinciales a los que podría haberse acogido Rodeiro para mejorar la caretera que comunicar Carboentes y Arnego, la pista de la discordia entre el gobierno local y la Diputación desde hace más de un año.

Intento de retirada de la reprobación a Luis López

Antes del pleno, Alberte Lamazares intentó negociar con Cati Somoza la retirada de la moción del grupo de gobierno en la que se reprueba al presidente de la Diputación por presuntamente demorar la aprobación de las inversiones en esa carretera y en la reurbanización de Rúa da Raña. El gobierno local dio a la Diputación de plazo hasta este lunes para sacar adelante en sus juntas de gobierno estos dos expedientes. No lo hizo, así que Lamazares intentó forzar la mediación de Somoza. Así lo desveló la portavoz del PP durante el debate de la moción, mientras Lamazares recalcó que la obra en Rúa da Raña está pendiente, solo, de la firma del convenio, cuya fecha debe concretarla Luis López. «Todo estaba resolto en abril, estes cinco meses foron tirados», para las dos actuaciones, lamentó, al tiempo que aseguró que los requerimientos de la Diputación, en lugar de llegar por certificación digital, se envían por correo electrónico.

Infografía con la reforma de Rúa da Raña. / Cedida

Desde las filas del PP, Somoza recordó que desde que el exalcalde ocupa la presidencia del ente provincial, llegaron a Rodeiro más de 4,4 millones de euros, y que en su momento la Diputación propuso asumir la titularidad de la citada via de Carboentes pero mediante un ensanche previo. «O mínimo era sentármonos e ver o documento do trazado, e dicir que cando tivésemos a superficie dispoñible, a Deputación executaríaa», argumentó el regidor en funciones.

También salió adelante, en solitario, la cuenta general de 2025, cuyo remanente cae un 13% pero aún tiene pulso, con 586.000 euros. Los 2,7 millones de ingresos por debajo de la previsión de 6,6 se debe a que no entraron las subvenciones previstas antes de que rematase el ejercicio. Las obligaciones pendientes de pago pasan de los 336.000 a los 607.000 euros, y el gasto en personal crece un 34%, según los datos que facilitó el PP en la sesión.