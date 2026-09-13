Romería tradicional
La Virgen de los Dolores procesiona con luz de antorchas en Montouto
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Redacción
Lalín
La capilla de Montouto, en la parroquia lalinense de Santa Baia de Losón, acoge este fin de semana las celebraciones dedicadas a la Virgen de los Dolores. Los actos litúrgicos del sábado comenzaron con la procesión de antorchas y siguieron con la misa solemne cantada por el Coro Nuestra Señora de O Corpiño. El domingo se ofician misas desde las 9:00 horas, con la solemne a las 13:15. La animación musical corre a cargo del grupo Sin Ton Nin Son. La organización anuncia carpa y pulpero.
- Piden el cese del jefe de gabinete del vicepresidente de la Diputación de Pontevedra y él alega que era un «trend» de TikTok
- Adiós al bosque que plantó y cuidó durante décadas Arturo, un vecino de As Lagoas: Adif taló la mayoría de los 50 ejemplares de árboles que era refugio climático y de aves
- El conductor de un vehículo persigue al de un autobús hasta la estación de Cangas y le rompe una puerta y el limpiaparabrisas
- La isla de Ons pierde parte de su luz: adiós a Áurea Reiriz Otero, farera, percebeira, cantadora y pandeireteira
- El IES que se quedó sin cafetería: «Sin poder vender bollería o refrescos, las cuentas no salen»
- Las zonas de bajas emisiones ya son una realidad en Vigo: así funciona la primera fase y vehículos afectados
- «Valoria B» y «Tumberry C», duelo de titanes en la ría de Aldán
- Fallece en Vigo Antón Pulido, referente del arte gallego, a los 81 años de edad