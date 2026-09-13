La Virgen de los Dolores procesiona con luz de antorchas en Montouto

La capilla de Montouto, en la parroquia lalinense de Santa Baia de Losón, acoge este fin de semana las celebraciones dedicadas a la Virgen de los Dolores. Los actos litúrgicos del sábado comenzaron con la procesión de antorchas y siguieron con la misa solemne cantada por el Coro Nuestra Señora de O Corpiño. El domingo se ofician misas desde las 9:00 horas, con la solemne a las 13:15. La animación musical corre a cargo del grupo Sin Ton Nin Son. La organización anuncia carpa y pulpero.