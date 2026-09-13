Vecinos de la rúa Gradín reclaman más seguridad y menos tráfico

Los vecinos de la rúa Gradín de A Estrada han iniciado una recogida de firmas entre los residentes del municipio para reclamar al Concello medidas que permitan mejorar la seguridad vial y hacer frente al incremento del tráfico que, según denuncian, soporta esta calle en los últimos tiempos. Los residentes han trasladado sus reivindicaciones al gobierno local mediante un escrito en el que alertan de un «incremento significativo y sostenido del volumen de tráfico rodado». Los vecinos atribuyen este aumento a los procesos de peatonalización y semipeatonalización ejecutados en otras vías del núcleo urbano, que estarían desviando parte de la circulación hacia la rúa Gradín.

Los firmantes de este escrito aseguran que esta concentración de vehículos genera una situación de saturación que consideran incompatible con el carácter residencial y peatonal de la zona del casco urbano. Al mismo tiempo, aclaran que comparten las políticas de humanización y peatonalización, pero consideran que estas actuaciones no deben trasladar los problemas de tráfico y de seguridad de unas calles hacia otras.

Una de sus principales preocupaciones es el estado de los reductores de velocidad instalados en la calle. Según explican, los trabajos de reasfaltado habrían provocado una pérdida progresiva de su altura y, por tanto, de su eficacia.

Los vecinos de esta zona de A Estrada recuerdan que estos elementos fueron instalados para moderar la circulación y reforzar la seguridad de los peatones, especialmente en los pasos de cebra situados sobre ellos. Por ello, reclaman una revisión técnica urgente y su recrecido o sustitución si fuese necesario.

El escrito también alerta del comportamiento de algunos conductores en el tramo próximo al semáforo situado en el cruce con la rúa San Paio. Los residentes consideran que, cuando la señal está en verde, algunos vehículos aceleran para alcanzar el cruce antes del cambio, generando velocidades excesivas para las características de la vía.

Esta situación les preocupa especialmente por la existencia de pasos de peatones y por la presencia habitual de menores y personas mayores. A su juicio, la combinación de estas velocidades con la pérdida de eficacia de los reductores genera un escenario de inseguridad que requiere una actuación municipal prioritaria.

Reordenación del tráfico

Los vecinos reclaman además un estudio técnico para reordenar el tráfico en la zona y reducir la densidad de vehículos procedentes de los desvíos de otras calles. La petición se completa con el refuerzo de la señalización horizontal y vertical, especialmente en los pasos de peatones, y una mayor vigilancia policial para disuadir posibles infracciones.

Los residentes aseguran que la problemática no es reciente y que llevan tiempo trasladando su preocupación a las autoridades municipales sin que, hasta el momento, se haya traducido en actuaciones concretas.

Con la recogida de firmas, pretenden respaldar sus reivindicaciones y reclamar al Concello una respuesta formal sobre las medidas que prevé adoptar. Entre sus principales peticiones figuran la revisión de los reductores de velocidad, la reordenación del tráfico, la mejora de la señalización y el refuerzo de la vigilancia policial.

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El escrito reclama que estas actuaciones se aborden con carácter urgente ante una situación que, según los vecinos, afecta tanto a la seguridad vial como a la calidad de vida de los residentes de la rúa Gradín.