Memoria de Silleda
Trasdeza nos testamentos do Hospital Real de Santiago
Nos libros de testamentos do Hospital Real de Santiago consérvanse 28 documentos, datados entre 1546 e 1854, de persoas vinculadas ás parroquias do actual concello de Silleda. Estes testemuños permiten recuperar nomes, oficios, familias e relacións que amosan os estreitos vínculos mantidos durante séculos entre Trasdeza e Compostela
Diego Frade Amil
En 1594 un mozo natural da parroquia de Ponte, nas terras de Trasdeza, chamado Alonso López, atopábase estudando na cidade de Santiago cando caeu enfermo. Descoñecemos a súa idade e os estudos que cursaba, mais a enfermidade debeu revestir certa gravidade, pois acabou no Hospital Real, o actual Hostal dos Reis Católicos, onde decidiu poñer en orde os seus asuntos e outorgar testamento.
Alonso era fillo de Estebo López e Mariña Vázquez, veciños de Ponte e probablemente residentes na Aldea de Riba. Mandou que o seu corpo fose soterrado no convento de San Francisco de Santiago, onde cabe supoñer que acabou descansando pouco tempo despois. A partir de aí, o documento permite achegarnos a algúns aspectos da vida deste estudante trasdezao na Compostela de finais do século XVI.
Alonso residía na casa de Jácome de Prado, un ferreiro da rúa da Caldeirería, onde gardaba unha arca con libros e algo de roupa. Ademais destes volumes, tiña outros en poder dun estudante de Soutolongo. Dispuxo que todos eles fosen vendidos e que os cartos obtidos se destinasen á celebración de misas pola súa alma. O testamento recolle tamén diversas débedas, tanto en diñeiro como en especie, que foi enumerando e mandando satisfacer.
Entre elas aparece unha referencia especialmente curiosa. Alonso declarou que «yo soy a cargo en cierta manera a María García vecina del coto de Rosende» e encargou aos seus pais que, unha vez comprobado aquilo que realmente lle debía, llo pagasen. A expresión non permite coñecer a relación que os unía. María García puido ser simplemente unha persoa coa que mantiña algunha débeda, aínda que tampouco podemos descartar que detrás destas palabras existise unha relación de carácter persoal. Finalmente, nomeou como cumpridores testamentarios e herdeiros aos seus pais.
O de Alonso López non é un caso illado. Entre os libros de testamentos conservados do Hospital Real foi posible localizar, polo momento, 28 documentos outorgados entre 1546 e 1854 por persoas vinculadas ás parroquias do actual concello de Silleda. Trátase de máis de tres séculos de documentación nos que aparecen 19 homes e 9 mulleres de moi diferente procedencia e condición, unidos pola súa relación cunha das principais institucións asistenciais da cidade compostelá.
O máis antigo dos casos localizados corresponde a Lopo Coira, zapateiro e veciño de Lamela, que testou no Hospital en 1546. En 1572 atopamos a Pedro de Sar, tecedor e natural de Escuadro; en 1601, a Marquesa de León, viúva de Pedro do Campo, veciña de Piñeiro; e en 1623, a Pedro Trancoso, veciño de Saídres e oficial do entallador compostelán Bartolomé Delgado, que se atopaba enfermo na enfermería de Santiago do Hospital Real. Artesáns, labregos e outros veciños de Trasdeza pasaron así polas súas dependencias ao longo dos séculos.
Tamén resulta significativa a presenza de eclesiásticos. Entre os testadores localizados figuran cinco presbíteros procedentes de Escuadro, Siador, Cortegada, Fiestras e Graba. Un deles foi Andrés Carballo, fillo de Alberte Carballo e María de Rivas, xa defuntos e veciños de Escuadro. En 1708 residía xa na cidade de Santiago cando enfermou e ingresou no Hospital Real, onde fixo testamento. A documentación mostra que, malia a súa residencia compostelá, continuaba mantendo numerosos vínculos familiares e económicos coa súa parroquia natal.
Escuadro é precisamente a parroquia que máis se repite entre os casos localizados, con seis testadores, seguida de Cervaña. A nómina complétase con veciños ou naturais de Abades, Breixa, Carboeiro, Cira, Cortegada, Fiestras, Graba, Lamela, Martixe, Moalde, Pazos, Piñeiro, Ponte, Saídres, Siador e Taboada. Mesmo a procura documental presenta algunha dificultade, pois no catálogo do arquivo Breixa aparece nun caso como «Vereije»; Siador foi confundido con Seadur, en Larouco (Ourense); e Fiestras figura como «Grestras».
Pero a relación entre o Hospital Real e as terras de Silleda non funcionou unicamente en dirección a Santiago. Un dos documentos máis interesantes é o testamento que Gregorio Rey outorgou o 24 de setembro de 1794. Gregorio declaraba ser «expósito de este Gran Hospital Real de Santiago» e ter sido criado por Isabel Loureiro, viúva e veciña de Cervaña. Anos despois regresou enfermo á mesma institución na que comezara a súa vida, ocupando daquela a «cama número diez y nuebe de la sala nombrada Santiago».
O testamento permite coñecer algo da vida que construíra en Cervaña. Gregorio exercía como xastre e conservaba as ferramentas do seu oficio. Tiña dúas vacas e dous xovencos en poder dun veciño, ademais dunha cama, roupa, unha arca de castiñeiro con pechadura e chave e outros pequenos bens. As numerosas débedas que tiña contraídas e as cantidades que outros veciños lle debían mostran tamén a súa plena integración na vida da parroquia. Sen descendencia coñecida, nomeou cumpridor ao cura de Cervaña para que vendese o gando e pagase as débedas e o restante «lo distribuya a su voluntad por mi Alma, a quien instituyo por unica heredera».
Sesenta anos máis tarde aparece unha historia semellante. O 28 de abril de 1854 outorgou testamento no Hospital Real Pablo Rey, labrego e veciño de Martixe. Tamén el era expósito procedente da inclusa do Hospital e declaraba ignorar quen foran os seus pais. Pero, a diferenza de Gregorio, Pablo formara unha numerosa familia en Trasdeza. Do seu primeiro matrimonio con Josefa Conde non tivera descendencia. Do seu segundo matrimonio con Josefa Cabaleiro naceran cinco fillos, que daquela tiñan entre seis e dezaoito anos, «a todos los cuales instituye por sus unicos y universales herederos». O maior, Domingo, atopábase ausente en Portugal; outros estaban repartidos entre Martixe, Ansemil e Breixa, en casas de familiares ou coñecidos.
Pablo posuía tamén algúns bens raíces e deixou ao primoxénito, ademais da parte que legalmente lle correspondía, a súa casa de pedra e madeira, a horta e a eira adxacentes e unha chousa chamada de Costoias. Para atender os fillos menores nomeou como titor a Ignacio Ares, sobriño seu e curmán dos nenos, labrego e veciño de Ansemil.
Desde Lopo Coira, o zapateiro de Lamela que testou en 1546, ata Pablo Rey, o expósito e labrego de Martixe que o fixo máis de tres séculos despois, os libros do Hospital Real conservan pequenas historias de veciños das terras de Silleda que doutro xeito dificilmente coñeceriamos. Estudantes, artesáns, labregos, cregos, mulleres e expósitos aparecen unidos por unha institución situada a varias leguas das súas parroquias. Os seus testamentos, redactados ante a posibilidade dunha morte próxima, permiten hoxe recuperar non só os seus nomes, senón tamén parte das súas familias, oficios, bens, débedas e relacións persoais, deixando constancia dos numerosos vínculos que durante séculos uniron as terras de Trasdeza coa cidade de Santiago.
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