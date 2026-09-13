Silleda estrenará nuevos sentidos de circulación y ampliará la zona azul

El Concello de Silleda iniciará este lunes, 14 de septiembre, los trabajos de renovación de la señalización horizontal en el casco urbano, una actuación que hará efectivos varios cambios en la circulación y el estacionamiento. Las obras llegan después de completarse el pintado previsto en A Bandeira y forman parte de un proyecto financiado con fondos de la Deputación de Pontevedra, con un presupuesto total de 48.282,99 euros.

La intervención abarcará más de 4,2 kilómetros de vías en Silleda y supondrá la renovación de pasos de peatones, líneas de circulación y detención, plazas de estacionamiento, zonas de carga y descarga, reservas para personas con movilidad reducida, señales horizontales de STOP y ceda el paso, flechas de dirección y otras marcas viarias.

Los trabajos se desarrollarán progresivamente en las diferentes calles, por lo que serán necesarias restricciones puntuales tanto de circulación como de estacionamiento. Las zonas afectadas serán señalizadas previamente para facilitar las tareas de pintado y reducir las molestias a vecinos y conductores.

Avenida do Parque

Uno de los principales cambios se producirá en la Avenida do Parque, coincidiendo con el remate de las obras de humanización. Se implantará zona azul en toda la calle, ampliando el sistema de estacionamiento regulado que ya funciona en la Rúa do Progreso.

El objetivo es aumentar la rotación de vehículos en una de las zonas más céntricas y con mayor actividad de la villa. La actuación incluirá también la señalización de la parada de taxis y mensajes de advertencia para diferenciar claramente los espacios destinados a los vehículos de aquellos reservados exclusivamente a los peatones.

El Concello recuerda que la avenida funciona como plataforma única, aunque con usos diferenciados. El carril de circulación está delimitado, mientras que las superficies pavimentadas en piedra están destinadas al tránsito peatonal. En las últimas semanas se detectaron vehículos estacionados sobre estos espacios.

Hasta ahora, al no estar terminada la señalización definitiva, la Policía Local priorizó los avisos y la información a los conductores. Una vez completado el pintado y colocadas las nuevas señales, el estacionamiento en las zonas estrictamente peatonales podrá ser sancionado.

Castros de Toiriz y Santa Olaia

La reordenación afectará también a la bajada de Castros de Toiriz, cuyo primer tramo pasará a funcionar en sentido único. La modificación permitirá aprovechar mejor la anchura disponible y habilitar plazas de aparcamiento a ambos lados de la vía. Una solución similar se aplicará en la rúa Santa Olaia, que tendrá también un único sentido de circulación y contará con estacionamiento en los dos lados.

Con estos cambios, el Concello asegura que se mantendrá en el conjunto del ámbito un número de plazas similar al que existía antes de las obras. Los nuevos estacionamientos permitirán compensar los que desaparecen frente a la iglesia con la nueva configuración.

La zona situada ante el templo quedará habitualmente libre de vehículos, aunque podrá abrirse de forma puntual al estacionamiento cuando se celebren bodas, bautizos, funerales u otros actos que generen una afluencia extraordinaria. El gobierno local busca así compatibilizar el carácter peatonal del entorno durante el uso cotidiano con las necesidades que puedan surgir en celebraciones concretas.

Cartaxena y Alonso Ríos

Otros dos cambios relevantes entrarán en vigor con la nueva señalización en las calles Cartaxena y Antón Alonso Ríos. La primera invertirá su sentido, de forma que el acceso se realizará desde la rúa Venezuela. Por su parte, Antón Alonso Ríos cambiará también de sentido y pasará a canalizar los vehículos procedentes tanto de Cartaxena como de Castrelo.

La reorganización fue diseñada y supervisada por la Policía Local y pretende mejorar la seguridad y la visibilidad en los cruces con la rúa Venezuela, donde determinados giros y las condiciones de visibilidad dificultaban hasta ahora la circulación. El Concello pide a los conductores que presten especial atención a las señales durante los primeros días, especialmente al tratarse de calles e itinerarios de uso habitual en los que será necesario acostumbrarse a los nuevos sentidos.

15 minutos para compras

La renovación incorporará, además, plazas de estacionamiento limitado a un máximo de 15 minutos delante de farmacias, estancos y panaderías. El Concello justifica la medida por el carácter habitualmente breve de las compras en este tipo de establecimientos. Las plazas permitirán incrementar la rotación de vehículos, facilitar el acceso rápido a los comercios y evitar que esos espacios permanezcan ocupados durante largos periodos. La intención es también reducir las paradas indebidas en zonas con una elevada actividad, permitiendo que un mayor número de conductores pueda utilizar las plazas a lo largo de la jornada.

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La intervención completa de renovación de la señalización horizontal alcanza aproximadamente 5,6 kilómetros de calles entre Silleda y A Bandeira.