Deporte
Cerdedo Cotobade renueva su Escuela de Taekwondo un curso más
La actividad, que inicia su decimocuarto curso, está dirigida a niños desde los cuatro años y se impartirá en Carballedo
El Concello de Cerdedo Cotobade ha renovado para el nuevo curso escolar la Escuela de Taekwondo de O Noso Club, que inicia su decimocuarto año de actividad con la colaboración de la Federación Gallega de Taekwondo. El alcalde, Jorge Cubela, y la vicepresidenta de la Deputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, presentaron esta nueva edición, cuyo plazo de inscripción ya está abierto.
La escuela está dirigida a niños y niñas a partir de cuatro años y los entrenamientos se desarrollarán todos los martes, de 16.30 a 17.30 horas, en el Pabellón Municipal de Carballedo.
Cubela destacó la importancia de mantener una oferta deportiva amplia y de calidad en el propio municipio, evitando desplazamientos. El alcalde también puso en valor los valores asociados a esta disciplina, como el respeto, la disciplina, el compañerismo y la capacidad de superación, y agradeció el apoyo de la Deputación y el compromiso de O Noso Club.
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