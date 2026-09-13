Fiestas y convivencia
Rellas y Donramiro se sientan a la mesa
Un centenar de personas compartió ayer la primera comida popular de las fiestas de Rellas, mientras casi otro centenar de vecinos de Deza nacidos en 1976 celebró en Donramiro la llegada a los 50 años
Las fiestas parroquiales volvieron a demostrar este fin de semana que la mesa puede ser tan importante como la verbena. Rellas, en Silleda, y Donramiro, en Lalín, reunieron este sábado alrededor de un centenar de comensales cada una, aunque con dos celebraciones diferentes: una comida vecinal y una de hermandad de los dezanos nacidos en 1976..
En Rellas, un centenar de personas participó en la comida popular organizado por los propios vecinos con motivo de las fiestas en honor a la Virgen de Guadalupe. La comida llegó después de la misa de las 13.30 horas y de la sesión vermú con O Son da Fervenza, prolongando la jornada antes del tardeo. Los más pequeños pudieron disfrutar además de hinchables gratuitos. Por la tarde, desde las 18.00 horas, la música continuó con las actuaciones del Dúo Arcoíris y Aires de Broña.
En Donramiro, cerca de un centenar de vecinos de distintos puntos de la comarca nacidos en 1976 se reunieron en el local social para celebrar conjuntamente la llegada a los 50 años. La comida de hermandad, que se viene celebrando desde hace unos años coincidiendo con las fiestas de Donramiro, tuvo lugar después de que los participantes se sumasen a la sesión vermú.
Las fiestas dedicadas a la Virgen de Montserrat continúan el domingo con pasacalles de Repenicando, procesión y misa solemne a las 13 horas y sesión vermú con la Banda de Vilatuxe. Desde las 18 habrá tardeo con DJ Smile, seguido de Aires de Broña y, ya por la noche, la orquesta Gran Parada.El programa se cierra el lunes con misas desde las 11 horas, las tradicionales pujas de carne, sesión vermú con Pachi Show y verbena con las orquestas Saudade y Solara.
- Piden el cese del jefe de gabinete del vicepresidente de la Diputación de Pontevedra y él alega que era un «trend» de TikTok
- Adiós al bosque que plantó y cuidó durante décadas Arturo, un vecino de As Lagoas: Adif taló la mayoría de los 50 ejemplares de árboles que era refugio climático y de aves
- El conductor de un vehículo persigue al de un autobús hasta la estación de Cangas y le rompe una puerta y el limpiaparabrisas
- La isla de Ons pierde parte de su luz: adiós a Áurea Reiriz Otero, farera, percebeira, cantadora y pandeireteira
- El IES que se quedó sin cafetería: «Sin poder vender bollería o refrescos, las cuentas no salen»
- Las zonas de bajas emisiones ya son una realidad en Vigo: así funciona la primera fase y vehículos afectados
- «Valoria B» y «Tumberry C», duelo de titanes en la ría de Aldán
- Fallece en Vigo Antón Pulido, referente del arte gallego, a los 81 años de edad