Rellas y Donramiro se sientan a la mesa

Las fiestas parroquiales volvieron a demostrar este fin de semana que la mesa puede ser tan importante como la verbena. Rellas, en Silleda, y Donramiro, en Lalín, reunieron ayer sábado alrededor de un centenar de comensales cada una, aunque con dos celebraciones diferentes: la primera, un xantar popular organizado por los vecinos; la segunda, una comida de hermandad de los dezanos nacidos en 1976.

Encuentro de personas nacidas en 1976 en el centro social de Donramiro. | CEDIDA

En Rellas, un centenar de personas participó en la comida popular organizado por los propios vecinos con motivo de las fiestas en honor a la Virgen de Guadalupe. La comida llegó después de la misa de las 13.30 horas y de la sesión vermú con O Son da Fervenza, prolongando la jornada festiva antes del tardeo. Los más pequeños pudieron disfrutar además de hinchables gratuitos. Por la tarde, desde las 18.00 horas, la música continuó con las actuaciones del Dúo Arcoíris y Aires de Broña.

En Donramiro, cerca de un centenar de vecinos de distintos puntos de la comarca nacidos en 1976 se reunieron en el local social para celebrar conjuntamente la llegada a los 50 años. La comida de hermandad, que se viene celebrando desde hace unos años coincidiendo con las fiestas de Donramiro, tuvo lugar después de que los participantes se sumasen a la sesión vermú.

Noticias relacionadas

Las fiestas dedicadas a la Virgen de Montserrat continúan el domingo con pasacalles de Repenicando, procesión y misa solemne a las 13 horas y sesión vermú con la Banda de Vilatuxe. Desde las 18 habrá tardeo con DJ Smile, seguido de Aires de Broña y, ya por la noche, la orquesta Gran Parada.El programa se cierra el lunes con misas desde las 11 horas, las tradicionales pujas de carne, sesión vermú con Pachi Show y verbena con las orquestas Saudade y Solara.