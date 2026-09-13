El PSOE solicita recuperar el autobús de las 16.00 entre Santiago y Lalín

El PSOE de Lalín reclama a la Xunta de Galicia que reponga la conexión de autobús de las 16.00 horas entre Santiago y Lalín, un servicio que, según denuncia, ha desaparecido de los nuevos horarios y era utilizado especialmente por estudiantes universitarios para regresar a casa después de las clases.

La portavoz municipal socialista, Alba Forno, considera «incomprensible» la supresión de esta frecuencia y señala que obliga a numerosos usuarios a esperar hasta las 18.00 horas para disponer de otra conexión hacia Lalín. «Estamos falando de estudantes que dependen do transporte público todos os días e para os que perder este autobús significa pasar horas esperando en Santiago para poder volver á casa», sostiene Forno.

El PSOE critica además la actitud del alcalde, José Crespo, al que acusa de mantener silencio ante una decisión de la Xunta que, a juicio de los socialistas, perjudica a vecinos de Lalín. Forno contrapone esta situación con la polémica generada el pasado año por la posible eliminación de la parada lalinense en la conexión estatal con Madrid. «O PP utilizou con fins estritamente partidistas esta situación, pero agora que a Xunta elimina unha conexión que utilizan ducias de lalinenses Crespo non di nada», afirma la portavoz, que pide al regidor que reclame ante el Gobierno gallego la recuperación del horario.

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Forno concluye que «aquí hai que escoller ou se está cos intereses de Lalín ou cos intereses do Partido Popular. Nós témolo claro. Queremos o autobús das catro de volta».