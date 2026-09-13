Reutilización
O Mercadiño de segunda mano llena de oportunidades A Estrada
La sala Abanca acoge hasta hoy domingo una nueva edición de este encuentro comercial entre particulares
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A Estrada
La sala Abanca de A Estrada acoge durante este fin de semana un mercadillo de segunda mano, organizado por la asociación ConCiencia Galicia y que abrió sus puertas el viernes y permanecerá activo hasta hoy domingo. El espacio reúne una amplia variedad de artículos, entre ellos ropa y juguetes, en horario de 9.00 a 22.00 horas.
La iniciativa ofrece a los visitantes la posibilidad de encontrar productos a precios asequibles y dar una segunda vida a objetos.
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