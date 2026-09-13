Sucesos
La N-640 suma otro accidente en el tramo de A Estrada a Cuntis tras una semana negra
El siniestro de Matalobos, con cinco vehículos implicados y dos heridos, engorda la lista de siniestros acumulados en 11 kilómetros
La N-640 vuelve a dejar un accidente de consideración en el tramo que comunica A Estrada y Cuntis. El siniestro registrado en la mañana de ayer en la parroquia estradense de Matalobos, a escasos kilómetros del Alto da Cruz, eleva la sucesión de accidentes e incidencias que se vienen registrando en las últimas semanas en los aproximadamente once kilómetros de esta carretera nacional.
El accidente de este sábado se produjo poco después de las 10:00 horas, en el lugar de A Brea, cuando un Volkswagen Golf que circulaba hacia Cuntis inició una maniobra de adelantamiento de un Seat Arosa. En ese momento, el Arosa realizó un giro hacia la izquierda para acceder a una vivienda, sin percatarse, según los primeros testimonios, de que estaba siendo adelantado. El conductor del Golf trató de esquivarlo, pero acabó impactando contra el otro turismo y posteriormente contra tres vehículos que estaban estacionados en el arcén: un BMW, un Audi A1 y un Opel Astra.
El impacto provocó importantes daños, especialmente en el Golf y en el primero de los vehículos estacionados. Los dos conductores resultaron heridos y fueron trasladados en una ambulancia del 061 al Hospital Clínico de Santiago. Tráfico tuvo que cortar uno de los carriles y establecer el paso alternativo por el otro mientras se iban retirando los vehículos. Emerxencias A Estrada colaboró además con el equipo de Conservación de Carreteras en la limpieza de la calzada.
Acumulación de accidentes
El siniestro llega después de varias semanas en las que este mismo tramo de la N-640 ha acumulado accidentes e incidencias. Los registros de tráfico consultados contabilizan, entre el 4 de agosto y el 12 de septiembre, numerosos sucesos entre los kilómetros 197 y 221.
La concentración resulta especialmente llamativa en el entorno de Cuntis. El 25 de agosto, en el kilómetro 209, una furgoneta chocó contra un camión en Castro Loureiro. Ya en septiembre, el día 7, un choque frontal entre dos turismos en A Anllada, en el kilómetro 21, dejó al menos tres heridos graves.
El 11 de septiembre, apenas tres días después, se produjo una nueva colisión múltiple en las inmediaciones del Bar Iowa, también en Cuntis, con dos turismos y una furgoneta implicados y un herido.
A estos accidentes se suman otros registrados por los servicios de tráfico en distintos puntos del tramo durante agosto y los primeros días de septiembre en el mismo tramo de nacional entre A Estrada y Cuntis. También constan varias incidencias con vehículos atrapados.
De este modo, el accidente de Matalobos se suma a una cadena de sucesos que, especialmente durante los últimos días, ha vuelto a poner el foco sobre la seguridad de la N-640 entre A Estrada y Cuntis. En apenas una semana se han sucedido accidentes de distinta consideración en varios puntos próximos de esta carretera, con varios heridos y, en varios de los casos, personas que resultaron graves.
- Piden el cese del jefe de gabinete del vicepresidente de la Diputación de Pontevedra y él alega que era un «trend» de TikTok
- Adiós al bosque que plantó y cuidó durante décadas Arturo, un vecino de As Lagoas: Adif taló la mayoría de los 50 ejemplares de árboles que era refugio climático y de aves
- El conductor de un vehículo persigue al de un autobús hasta la estación de Cangas y le rompe una puerta y el limpiaparabrisas
- La isla de Ons pierde parte de su luz: adiós a Áurea Reiriz Otero, farera, percebeira, cantadora y pandeireteira
- El IES que se quedó sin cafetería: «Sin poder vender bollería o refrescos, las cuentas no salen»
- Las zonas de bajas emisiones ya son una realidad en Vigo: así funciona la primera fase y vehículos afectados
- «Valoria B» y «Tumberry C», duelo de titanes en la ría de Aldán
- Fallece en Vigo Antón Pulido, referente del arte gallego, a los 81 años de edad