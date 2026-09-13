La N-640 suma otro accidente en el tramo de A Estrada a Cuntis tras una semana negra

La N-640 vuelve a dejar un accidente de consideración en el tramo que comunica A Estrada y Cuntis. El siniestro registrado en la mañana de ayer en la parroquia estradense de Matalobos, a escasos kilómetros del Alto da Cruz, eleva la sucesión de accidentes e incidencias que se vienen registrando en las últimas semanas en los aproximadamente once kilómetros de esta carretera nacional.

El accidente de este sábado se produjo poco después de las 10:00 horas, en el lugar de A Brea, cuando un Volkswagen Golf que circulaba hacia Cuntis inició una maniobra de adelantamiento de un Seat Arosa. En ese momento, el Arosa realizó un giro hacia la izquierda para acceder a una vivienda, sin percatarse, según los primeros testimonios, de que estaba siendo adelantado. El conductor del Golf trató de esquivarlo, pero acabó impactando contra el otro turismo y posteriormente contra tres vehículos que estaban estacionados en el arcén: un BMW, un Audi A1 y un Opel Astra.

El impacto provocó importantes daños, especialmente en el Golf y en el primero de los vehículos estacionados. Los dos conductores resultaron heridos y fueron trasladados en una ambulancia del 061 al Hospital Clínico de Santiago. Tráfico tuvo que cortar uno de los carriles y establecer el paso alternativo por el otro mientras se iban retirando los vehículos. Emerxencias A Estrada colaboró además con el equipo de Conservación de Carreteras en la limpieza de la calzada.

Acumulación de accidentes

El siniestro llega después de varias semanas en las que este mismo tramo de la N-640 ha acumulado accidentes e incidencias. Los registros de tráfico consultados contabilizan, entre el 4 de agosto y el 12 de septiembre, numerosos sucesos entre los kilómetros 197 y 221.

La concentración resulta especialmente llamativa en el entorno de Cuntis. El 25 de agosto, en el kilómetro 209, una furgoneta chocó contra un camión en Castro Loureiro. Ya en septiembre, el día 7, un choque frontal entre dos turismos en A Anllada, en el kilómetro 21, dejó al menos tres heridos graves.

El 11 de septiembre, apenas tres días después, se produjo una nueva colisión múltiple en las inmediaciones del Bar Iowa, también en Cuntis, con dos turismos y una furgoneta implicados y un herido.

A estos accidentes se suman otros registrados por los servicios de tráfico en distintos puntos del tramo durante agosto y los primeros días de septiembre en el mismo tramo de nacional entre A Estrada y Cuntis. También constan varias incidencias con vehículos atrapados.

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De este modo, el accidente de Matalobos se suma a una cadena de sucesos que, especialmente durante los últimos días, ha vuelto a poner el foco sobre la seguridad de la N-640 entre A Estrada y Cuntis. En apenas una semana se han sucedido accidentes de distinta consideración en varios puntos próximos de esta carretera, con varios heridos y, en varios de los casos, personas que resultaron graves.