Merza celebra a súa feria de artesanía e a Eferrofoliada

Un mes máis, dende marzo, o EferroGhalpón, en Merza, acolleu a feira con expositores inscritos no rexistro xeral de Artesanía de Galicia. Nesta ocasión, a cita coincidiu coa Eferrofoliada, unha sesión de música tradicional tanto na sesión vermú como na tarde e no serán, que contou ademais con posto de pulpeira. Estas iniciativas, postas en marcha pola zoqueira Elena Ferro, tamén tiveron un fin solidario, pois as persoas que acudiron puideron levar calzado que xa non usan para donalo ao servizos sociais dos municipios.