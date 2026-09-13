Manolo Seixas: el reportero eterno

Manolo Seixas Calviño, uno de los fotoperiodistas más queridos, entrañables y respetados de España, cumple con enorme orgullo más de 50 años de una impecable, dedicada y ejemplar trayectoria profesional sin haber perdido jamás el profundo amor por sus raíces lalinenses. Con una mirada extraordinariamente tierna y rigurosa a la vez, este informador gráfico de raza ha dedicado cinco décadas de su vida a capturar la historia reciente de nuestro país con una sensibilidad única, dejando una huella imborrable tanto en las páginas de la gran prensa nacional como en el corazón de su querida tierra natal.

Manuel Seixas, con su máquina fotográfica, carnés de prensa y acreditaciones. / Lalín Press

Su calidez humana, su eterna simpatía y su impecable pericia técnica tras el objetivo le han permitido ganarse el afecto sincero y el respeto unánime de todos sus compañeros de profesión, que ven en él a un cronista excepcional de la realidad social de nuestro tiempo. El pilar central de su exitosa vida profesional en los grandes medios se consolidó definitivamente en Madrid, escenario que le abrió de par en par las puertas de la gran información nacional e internacional.

Detalle de sus distintas acreditaciones. / Lalín Press

En el año 1981, Seixas se incorporó formalmente al departamento gráfico de Sociedad de la prestigiosa Agencia EFE, donde trabajó día a día con una delicadeza y una sensibilidad exquisitas durante tres largas décadas completas. En este tiempo, su infatigable objetivo capturó y retrató con maestría acontecimientos históricos inolvidables de la talla de la boda real de la infanta Elena en Sevilla, los certámenes oficiales de Miss España y la intensa actividad diplomática desarrollada en diversas embajadas. Además, su gran pasión por el detalle exacto lo llevó a especializarse activamente en el ámbito deportivo, ejerciendo con cariño como fotógrafo oficial y relaciones públicas de la Federación Española de Tiro Olímpico, además de coordinar la revista «Ibertiro» y colaborar en la publicación especializada «Tiradores».

Compañerismo

Más allá de su destacada labor detrás de la cámara, este lalinense ha destacado siempre por ser un compañero generoso, desinteresado y comprometido con la defensa firme y la dignificación del periodismo gráfico de prensa. Ha formado parte activa de las principales agrupaciones y asociaciones de prensa de todo el país, abarcando desde la crónica deportiva y la de Informadores Gráficos de Prensa hasta la de Periodistas Europeos, la de la Prensa de España y la de Corresponsales de Prensa Iberoamericanos, sin olvidar su destacado papel en la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo.

Hoy en día, manteniendo intacta la misma ilusión de sus comienzos, sigue compartiendo con las nuevas generaciones toda su veteranía y sabiduría como responsable actual del Club de Periodistas Gallegos en Madrid y aportando su valiosa experiencia técnica en el ámbito judicial como perito judicial. Los sólidos cimientos de este oficio familiar se construyeron en su Lalín natal allá por el año 1974, arropado por el calor de su familia en el recordado taller local de Fotografía Bernabé, donde aprendió con paciencia a mirar el mundo y a revelar con sus propias manos sus primeros carretes analógicos.

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Aunque en julio de 1975 armó con ilusión las maletas rumbo a la capital para crecer como reportero de prensa, su querido pueblo nunca salió de su horizonte vital ni de su corazón. Años más tarde, ese lazo inquebrantable de amor se volvió aún más fuerte y hermoso al fundar junto a su hija Alejandra la Agencia de Prensa Lalín Press, uniendo para siempre los latidos informativos de Madrid y Galicia. Manolo Seixas es, en definitiva, el vivo ejemplo del éxito profesional alcanzado desde la más profunda humildad; un lalinense distinguido que se marchó a hacer periodismo a la Villa y Corte y terminó haciendo historia en el periodismo español, pero que, medio siglo después, sigue mirando la vida con los ojos limpios, curiosos y afectuosos de su infancia en Lalín.