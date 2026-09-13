Loimil celebra tres jornadas de fiestas en honor a la Saleta

La parroquia estradense de Loimil celebrará desde el viernes 18 hasta el domingo 20 sus fiestas en honor a la Virxe da Saleta, con un programa que combinará actos religiosos, música y propuestas gastronómicas.

Los festejos comenzarán el viernes a las 20.30 horas con la novena, seguida de una procesión desde la iglesia parroquial hasta la capilla, acompañada por la Banda de Música Recreativa e Cultural de Bandeira y una tirada de fuegos de artificio. A las 22.00 horas tendrá lugar una churrascada popular.

El sábado habrá misa rezada a las 12.00 y misa solemne a las 13.00 horas, con la participación del Coro Internacional Voces de Loimil, seguida de procesión. Después se celebrará la sesión vermú y un concierto con las bandas Municipal da Estrada y Recreativa e Cultural de Bandeira. Por la noche, a las 21.30 horas, llegará la verbena con ambas formaciones y el grupo Cristina e Lucía.

El domingo, a las 13.45 horas, se oficiará la misa solemne con el Coro Internacional Voces de Loimil. Al finalizar tendrá lugar la subida de la imagen de la Virxe da Saleta desde la capilla hasta la iglesia parroquial, poniendo el broche a tres días de celebraciones.