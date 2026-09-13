Obras
Lamazares pide a la Diputación consultar el expediente de la subvención para la mejora del vial entre Oseira y Carboentes
Redacción
El alcalde en funciones de Rodeiro, Alberte Lamazares, replica a la Diputación ante el requerimiento de esta administración para que Rodeiro remita las firmas verificables que corroboren la autorización de Augas de Galicia y del Servizo de Infraestruturas e Vías Provinciais de la propia Deputación para mejorar la vía municipal que discurre desde la carretera de Oseira hasta el límite con el municipio de Dozón, pasando por Carboentes.
Ese requerimiento es de junio, pero ya en enero la Diputación solicitó acreditar la titularidad o los acuerdos de cesión de uso de los terrenos. Para Lamazares, estos dos comunicados llevan al gobierno local a «fundadas sospeitas de prácticas dilatorias por parte da Presidencia, por meras razóns de oportunidade política alleas á legalidade». Por ese motivo, este viernes remitió un escrito al Servizo de Cooperación de la administración provincial en el que solicita acceder u obtener copia de los informes técnicos, y jurídicos, las propuestas de acuerdo a los órganos de gobierno y otra documentación que integre el expediente administrativo de la solicitud de ayuda para mejorar este vial.
El vial entre Oseira y Carboentes protagoniza desde hace meses una polémica entre el gobierno local, que insiste en cederlo a la Diputación, y esta administración, que recalca que para asumir su titularidad la carretera debe cumplir con unos requisitos concretos en medidas y servicios.
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