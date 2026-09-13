Lalín acoge una ruta motera de la Guardia Civil en beneficio de Afapo

El consistorio de Lalín fue ayer punto de encuentro de los participantes en la primera Ruta Solidaria da Garda Civil de Pontevedra, una iniciativa en beneficio de la Asociación Española de Familiares de Enfermos de Alzheimer e outras Demencias (Afapo). La comitiva, durante su recorrido, pasó por distintos enclaves de Silleda, A Estrada, Forcarei, Cerdedo y Pontevedra.