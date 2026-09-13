Solidaridad
Lalín acoge una ruta motera de la Guardia Civil en beneficio de Afapo
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
El consistorio de Lalín fue ayer punto de encuentro de los participantes en la primera Ruta Solidaria da Garda Civil de Pontevedra, una iniciativa en beneficio de la Asociación Española de Familiares de Enfermos de Alzheimer e outras Demencias (Afapo). La comitiva, durante su recorrido, pasó por distintos enclaves de Silleda, A Estrada, Forcarei, Cerdedo y Pontevedra.
- Piden el cese del jefe de gabinete del vicepresidente de la Diputación de Pontevedra y él alega que era un «trend» de TikTok
- Adiós al bosque que plantó y cuidó durante décadas Arturo, un vecino de As Lagoas: Adif taló la mayoría de los 50 ejemplares de árboles que era refugio climático y de aves
- El conductor de un vehículo persigue al de un autobús hasta la estación de Cangas y le rompe una puerta y el limpiaparabrisas
- La isla de Ons pierde parte de su luz: adiós a Áurea Reiriz Otero, farera, percebeira, cantadora y pandeireteira
- El IES que se quedó sin cafetería: «Sin poder vender bollería o refrescos, las cuentas no salen»
- Las zonas de bajas emisiones ya son una realidad en Vigo: así funciona la primera fase y vehículos afectados
- «Valoria B» y «Tumberry C», duelo de titanes en la ría de Aldán
- Fallece en Vigo Antón Pulido, referente del arte gallego, a los 81 años de edad