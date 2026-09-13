José Crespo ya piensa en el fin de curso... político: confía en rematar el mandato con 16 actuaciones en marcha y otras cinco acabadas

Quedan poco más de ocho meses para las elecciones municipales, así que en esta recta final de mandato el Concello de Lalín hace cálculos para llegar a mayo con buena parte de los deberes que se impuso (y que le trasladó la ciudadanía) ya hechos. Este sábado el regidor, José Crespo, acompañado por casi todos sus ediles, anunció que cerca de una veintena de dotaciones estará iniciada o acometida en distinto grado cuando toque someterse al dictamen de las urnas. El munícipe adelantó que en este final de mandato habrá una dación de cuenta del que puede ser uno de los mandatos «máis importantes da historia de Lalín», porque sus intervenciones tocan tanto al empresariado como a la infancia o las infraestruturas de la Xunta en la cabecera comarcal.

Una de estas dotaciones será la cuarta fase del polígono Lalín 2000. A falta de formalizar la adjudicación de la dirección de obra, el alcalde estima que los trabajos comenzarán en octubre para ampliar el suelo en 300.000 metros cuadrados, que suponen más de la mitad de la superficie actual y que permitirán rozar, en total, el millón de metros cuadrados. Al margen de esta actuación de Xestur, el Concello acometerá lo que podría denominarse una ampliación a modo de quinta fase, hacia Santiso. «Non vai estar rematado para o final de mandato, pero estarán listos dous tercios da obra» de Xestur, según la previsión de Crespo.

En el parque industrial se asienta la futura Base Integral de Unidades Operativas de la Consellería de Medio Rural o, lo que es lo mismo, la base de helicópteros contra incendios, que pasará a ser "a máis grande do noroeste español" y que puede albergar hasta 7 aeronaves. Al funcionar todo el año y disponer de alojamiento para brigadas y tripulaciones, va a suponer un impacto económico en la hostelería de Lalín 2000 y su entorno. Eso sí, si en agosto la previsión de Medio Rural era que el edificio estuviese rematado en el presente septiembre, Crespo amplía ahora el plazo hasta dentro de un par de meses, así que será una de las dotaciones que sí estará lista al cierre del mandato.

Con esa urbanización de la cuarta fase del Lalín 2000, podrá acometer el Concello la humanización junto al centro social de Filgueira. El Concello se queda con la zona donde se ubica ese centro social, en cuyo entorno los propietarios talaron y vendieron los árboles pese a que estaban valorados por Xestur mediante un justiprecio y podrían haber sido adquiridos, también, por el Concello. Con la ampliación del polígono, además, habrá un entronque para que los vecinos de Filgueira puedan salir de forma directa al parque industrial y acceder a las vías en dirección a Silleda y Santiago. Esa humanización «non vai estar comezada, pero si proposta e co proxecto feito», señala el primer edil.

Sin salir de Lalín 2000 y también con una aportación económica de la Xunta (la obra supera el millón de euros), la escuela infantil va a someterse a una reforma integral que de paso ampliará su aforo en 96 plazas más, hasta superar las 180, como indicó el concejal de Política Social, Avelino Souto. ¿Y por qué ampliar este edificio y no el del Pontiñas? Porque el del polígono tiene más demanda y menos complejidad urbanística para poder acometer esas ampliaciones, ya que el del Pontiñas solo permitiría ampliar su capacidad en unas 20 plazas, como mucho. Los trabajos tienen un año de plazo de ejecución, de modo que en mayo pueden estar al 50%.

La Casa de Álvaro se inaugura este viernes. / Cedida

Pasemos del polígono empresarial al casco urbano. Aquí tenemos dos inmuebles que colgarán el cartel de «abierto» al remate del mandato. Son la Casa de Álvaro y el edificio de servicios integrados de Medio Rural. La Casa de Álvaro, que quedará inaugurada el próximo viernes aprovechando el inicio de las fiestas de As Dores, albergará la oficina de turismo pero contará con espacios polivalentes tanto para eventos culturales como presentaciones de comerciantes y empresarios, que también tienen a su disposición el multiusos de la calle Manuel Rivero. Eso sí, «levará un par de anos tela a pleno rendemento, porque require ter persoal fixo para que a oficina de turismo esté aberta todo o ano». Crespo recordó que los antiguos dueños siempre prefirieron que el inmueble pasase a manos de alguna administración que a las de un particular.

En cuanto al edificio de Medio Rural en la rúa Álvaro Cunqueiro, tendría que estar listo antes de finales de año, como avanzó la conselleira, María José Gómez, en una visita en junio. En todo caso, ya acumula un considerable retraso, pues la intención era que quedase rematado ya en el verano de 2025.

Capacidad para 100 viviendas

El alcalde lalinense, en su exposición, dejó claro que la remodelación o mejora de infraestructuras de Lalín es posible a la participación de otras administraciones. «Só con fondos propios, non daríamos feito nin a quinta parte», admite. En materia de vivienda de promoción pública, Proyecon Galicia SA construirá los 17 hogares en una parcela cedida en el Agro de Lalín de Arriba y el gobierno local espera que, a la altura de mayo, estén las obras muy avanzadas. Más lento es el proceso para la nueva parcela, ya cedida, junto a la estación de autobuses y para la que es preciso redactar el proyecto. La cabecera comarcal, según calcula el regidor, dispone de más solares para edificación, «ata chegar a construir 100 vivendas».

A quien desee instalarse en Lalín hay que ofrecerle trabajo, pero también servicios para conciliación, educación y ocio. Además de esa ampliación de instalaciones y plazas en la escuela infantil, el IES Aller Ulloa sí llegará al nuevo mandato con su reforma terminada en un 90% y con vistas a estar operativo el curso que viene.Son casi 4 millones de euros de inversión en unos trabajos que acomete la UTE Mercor Ábaco y que permitirán reubicar los espacios para los ciclos de la familia profesional de Informática y comunicaciones. En este punto, Crespo indicó que esa ampliación supone, en superficie «máis da metade do que hai agora».

Para los estudiantes de formación reglada o para quien esté preparando oposiciones, Lalín habilitará en el consistorio y a través de una ayuda solicitada ante la Consellería de Cultura un aula, operativa durante las 24 horas del día. Esta propuesta figuraba en el programa electoral del PP. La concejala de Cultura, Begoña Blanco, confía en que esté lista a finales de octubre, pero Crespo quiere curarse en salud y asegura que «estará funcionando con todas as da lei para a Feira do Cocido». El aula estará videovigilada.

Un concierto en la Praza da Vila. / Bernabé

Con fondos europeos Lalín va dando pasos a una transformación del paisaje urbano con el Plan EDIL. En cuanto la Diputación dé luz verde al modificado de un proyecto, «adxudicaremos, antes de finais de ano, a primeira fase da Améndoa Central», que afecta a las calles Observatorio, Rosalía de Castro, Molinera, Pintor Laxeiro, parte de Luis González Taboada y parte de Ramón Aller. Estas rúas llevarán plataforma única en aras de priorizar la seguridad peatonal y los espacios de encuentro. Podrían estar listas en un 50% llegado el período electoral. Más retraso presenta la futura Gran Praza por los trámites para derribar las viviendas.

También está pendiente la negociación con el Casino para dar forma a un espacio que aglutinará cuatro zonas que ahora están inconexas: la Praza da Vila (donde los usuarios ya han protestado por los pinos del parque, inadecuados para la zona), el área que adquirió el Concello, la Praza da Igrexa y la Praza Ramón Aller, a las que se suma el acceso a la carretera que conduce a Rodeiro, la PO-533. Además de darles una conectividad, hay que resolver el desnivel de 8 metros que existe entre la calle Principal y Luis González Taboada. Para ello, el ejecutivo local no descarta convocar un concurso de ideas, como en su momento hizo para diseñar el consistorio, y salvar este desnivel ya sea mediante una pendiente o mediante terrazas, por ejemplo. Y por qué no, también valdrían las rampas. Crespo se conforma que el partido que gane las elecciones herede ya la explanada en la futura Gran Plaza y el concurso de ideas ya iniciado.

Como el cineasta Ingmar Bergman en su libro «Las palabras nunca están ahí cuando las necesitas», Crespo ejerció ayer en alguna ocasión de periodista y ponente. Se preguntó cuántas fases tendrían esta almendra central y la futura gran plaza, y fue tajante. «Precisarán o tempo que lle cadre, en base ao diñeiro e ao que podemos xestionar. Hai que pensar que a améndoa central abarca 20 rúas».

El veterano alcalde es consciente de que ya se le tildó antaño de obras fararónicas, tanto con el nuevo consistorio como con el Lalín Arena. Insiste, sobre esta dotación, en que la sentencia (recurrible) que anula la ocupación de fincas «non afecta ao que queremos facer, senón á zona dos aparcadoiros». La subvención de 500.000 euros de la Xunta, junto a una parte cubierta por el EDIL y otra que financian los fondos municipales permitirán acometer una primera fase. El complejo deportivo incluirá un anillo de atletismo y las piscinas exteriores, con otras instalaciones complementarias.

Cabeceras de área

En torno a la mitad de la población de Lalín reside en zonas rurales, y para ella es importante disponer de vivienda, educación, ocio y red de agua y alcantarillado, pero también que sus pistas sean transitables, máxime tras un otoño-invierno que dejó tras de sí 19 borrascas. Crespo confía en que, iniciada de forma oficial la campaña electoral, esté el 100% de las pistas mejoradas, gracias a dos millones de euros. Las que faltan se adjudicarán entre diciembre y enero, y quedarán ejecutadas en los 3 ó 4 meses siguientes.

Decíamos antes que buena parte de las dotaciones de Lalín se deben a otras administraciones. En este caso, los fondos europeos que sustentan el Plan EDIL permiten humanizar el ya mencionado entorno del centro social de Filgueira, pero también intervenir en Vilatuxe, Botos, Bendoiro y Muimenta.

Reparto de agua por la crisis del suministro, a mediados de agosto. / Bernabé / Javier Lalín

La primera piedra de la ampliación del auditorio de Vilatuxe se colocará el año que viene y será, con 1,8 millones de inversión, la inversión más grande en el rural. Los trabajos durarán 12 mees, así que no estarán rematados al fin del curso político «pero tentaremos que esté operativo o curso que vén», apunta Crespo. Su dirección de obra se adjudicó en la última junta de gobierno local. El ejecutivo confía en que en mayo esté muy avanzado la mejora del local social de Botos, y que roce el ecuador de sus obras el centro polivalente de Goiás. Otra cabecera de área, Bendoiro, podría tener iniciado en mayo el centro social que se construirá sobre la vivienda que cedió un vecino, Luis Madriñán.

El gobierno local prevé «unha pequena actuación» en el entorno del auditorio de Muimenta y, fuera de las ayudas del EDIL y cofinanciado por la Diputación, se urbanizará el entorno de la iglesia de Cercio y se derribará una vivienda para suavizar el trazado de una curva al pasar la iglesia. Son 700.000 euros de inversión, al margen de los 100.000 para la senda peatonal con la que contará Cercio. n

Ciclo del agua

La cabecera comarcal no fue ajena ni a las restricciones de agua por el cambio climático ni a una crisis de suministro a mediados de agosto. Reitera la necesidad de contar con otra captación en el río Deza en Vilatuxe, para la que y existe un proyecto elaborado e informado por parte de Augas de Galicia. "Entre o Asneiro e o Deza, si chegaría o subministro para o dobre de habitantes" y garantizar para nada menos que 100 años este servicio. Dentro de ese ciclo del agua, se incluye la supresión de la EDAR actual para, mediante un emisario, trasladarse al lago del fondo del paseo del Pontiñas. La empresa Serye es la encargada de redactar el proyecto de la nueva depuradora. Urge, hay que decirlo, negociar la depuradora de Botos, triste protagonista de numerosos vertidos.

Y en Botos, el ejecutivo local del PP va a firmar un convenio con la Diputación para que esta financie el 80% de los 700.000 euros que permitirán crear una senda en la carretera provincial desde a Romea hasta el Camino de Santiago, por su margen derecho. Crespo prevé eliminar los árboles actuales, porque levantan las aceras. Esta obra puede estar ejecutada a la mitad cuando acabe el mandato. Por último, la recta final de esta legislatura estará marcada por el consenso de diversos eventos en recuerdo del centenario de la muerte del aviador Joaquín Loriga, el 18 de julio de 1927, como una exhibición del Ejército del Aire y eventos en el Pazo de Liñares y en el camposanto donde está enterrado.