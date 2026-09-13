Una jornada para disfrutar del silencio junto al Ulla y el monasterio de San Pedro de Vilanova

Hace tiempo que las rutas de senderismo conjugan deporte con la belleza del patrimonio paisajístico y arquitectónico. Deza aportó ayer dos buenos ejemplos. Por un lado, 84 personas participaron en la ruta circular «As dúas beiras do Ulla», que organizaron en conjunto los municipios de Vila de Cruces y de Touro, dentro del programa «Goza do Ulla», que el día 19 se traslada a Palas de Rei para contemplar las Torrentes de Mácara. Por otra parte, un grupo de 30 personas participó en la propuesta de Viarum Dezae para conocer el monasterio de San Pedro de Vilanova, en Dozón. Es la cuarta actividad del programa que este colectivo bautizó como «Deza, arte sacro».

La comitiva que visitó el monasterio de San Pedro de Vilanova. / Cedida