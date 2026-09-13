Guimarei: veinte años de deporte, cultura y encuentro

La Asociación Deportivo Cultural de Guimarei cumple veinte años y lo hace recuperando una de las ideas que marcaron sus primeros pasos: convertir la parroquia en un lugar de encuentro. Del 14 al 18 de septiembre, la entidad celebrará la segunda Semana Cultural, cinco jornadas con propuestas deportivas, sociales y culturales que sirven también para reivindicar dos décadas de actividad y continuar una nueva etapa.

La ADC Guimarei nació en mayo de 2006 a partir de la inquietud de un grupo de jóvenes que quería formar un equipo de fútbol en la parroquia. Hubo quien dudó de que pudiera salir adelante y la respuesta fue crear una asociación capaz de sostener aquella iniciativa y, al mismo tiempo, dar cabida a otras actividades. El equipo compitió durante años y acabó convirtiéndose en uno de los principales puntos de encuentro de los vecinos. Al frente de aquella primera etapa estuvieron sus dos primeros presidentes, Ramón Beiro y Manuel González Bello, acompañados por sus respectivas directivas.

La actividad no tardó en crecer y la asociación puso en marcha un equipo de BTT, acogió un club de radiocontrol, cursos y diferentes propuestas y creó la Biblioteca Xosé Luna en 2009. El escritor estradense ejerció como padrino cultural de la entidad, mientras que el ciclista Ezequiel Mosquera asumió el padrinazgo deportivo.

Las actividades buscan dinamizar la vida de la parroquia. / FDV_Externas

Con los años, aquella intensa actividad fue perdiendo fuerza y la asociación entró en una etapa de menor dinamismo. El vigésimo aniversario ha servido ahora para recuperar aquel impulso. El actual presidente, Eduardo Davila Rodríguez, encabeza una directiva integrada por nueve personas y una entidad que reúne alrededor de 170 socios, muchos de ellos también procedentes de fuera de Guimarei.

La Semana Cultural representa precisamente esa voluntad de volver a reunir a los vecinos alrededor de actividades compartidas. Después de una primera edición, la programación de este año incorpora charlas sobre el Camiño da Geira e dos Arrieiros, una representación de la Escola Municipal de Artes Escénicas, una jornada abierta de batucada, el monólogo Marcho que teño que marchar y el descubrimiento de un mural dedicado a Castelao. La iniciativa cuenta con la colaboración del Concello y la Deputación de Pontevedra.

El aniversario coincide con una Semana Cultural pensada para reunir a vecinos y visitantes

La asociación quiere mantener su actividad, favorecer el encuentro y reforzar los vínculos entre los vecinos y afrontan sus próximos años con la intención de que Guimarei continúe siendo una parroquia capaz de hacer cosas en común. Los planes de futuro son ambiciosos, pero la ADC Guimarei confía en afrontarlos desde la misma premisa que ha marcado su historia: sumar esfuerzos para seguir haciendo parroquia.