Festival gastronómico
A Estrada se rinde ante las hamburguesas de The Burger Top
La segunda jornada reunió a numerosos asistentes en la Praza da Constitución para probar las diferentes propuestas participantes
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A Estrada
La segunda jornada de The Burger Top volvió a llenar de público la Praza da Constitución de A Estrada. Numerosos asistentes se acercaron para degustar las diferentes propuestas de hamburguesas que ofrecen los food trucks participantes. El festival gastronómico reúne establecimientos llegados de distintos puntos de España y ofrece diferentes elaboraciones cuyos precios oscilan entre los 12 y los 20 euros.
La cita afrontará mañana domingo su última jornada, con servicio de 13.00 a 16.00 y de 20.00 a 23.00 horas. La propuesta combina gastronomía y ocio y busca convertirse en un atractivo más para la localidad durante el tramo final del verano.
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