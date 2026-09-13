A Estrada se rinde ante las hamburguesas de The Burger Top

La segunda jornada de The Burger Top volvió a llenar de público la Praza da Constitución de A Estrada. Numerosos asistentes se acercaron para degustar las diferentes propuestas de hamburguesas que ofrecen los food trucks participantes. El festival gastronómico reúne establecimientos llegados de distintos puntos de España y ofrece diferentes elaboraciones cuyos precios oscilan entre los 12 y los 20 euros.

Las mesas instaladas en la plaza se llenaron desde última hora de la tarde. / FDV_Externas

La cita afrontará mañana domingo su última jornada, con servicio de 13.00 a 16.00 y de 20.00 a 23.00 horas. La propuesta combina gastronomía y ocio y busca convertirse en un atractivo más para la localidad durante el tramo final del verano.