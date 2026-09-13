Una esperada noche para celebrar 25 años de música

Callobre volvió a convertirse en un punto de encuentro para la música con una edición especial del Folk de Raíz. El festival, celebrado el pasado viernes 11, alcanzó su 25 aniversario después de tener que aplazar la cita de julio por una fuerte tormenta que causó daños materiales y obligó a suspenderla cuando todo estaba a punto de empezar.

El cambio de fecha no alteró el espíritu de una celebración que volvió a combinar música, baile, gastronomía y encuentro para vecinos y visitantes con la cuidada organización que caracteriza esta convocatoria. Numeroso público se acercó hasta Callobre para bailar, cenar pulpo, disfrutar de la noche y, en cierto modo, despedir el verano, cuando la sensación habitual, en julio, es que el Folk de Raíz suele funcionar como una bienvenida a la temporada estival.

De Ninghures invitó a Mondra a compartir escenario y cantar ante un animado público. / Pixelinphoto

La programación mantuvo esa combinación de propuestas que identifica al festival, con la siempre acertada presencia de Cé Orquesta Pantasma y las actuaciones de Meninos do Pandeiro y Leira Buxo. A ellas se sumaron el taller de baile de Hadrián García y los juegos tradicionales de Sororas, que animaron la participación del público y completaron una noche pensada para disfrutar de la cultura popular.

Cé Orquesta Pantasma es un habitual, y un acierto, del festival. / Pixelinphoto

El momento más emotivo llegó con el homenaje a Manolo Tato, figura fundamental de la asociación cultural Regatos y del grupo musical del mismo nombre. La organización que lidera le agradeció su papel por mantener vivo el festival durante 25 años y hacer equipo con una gran ovación y el regalo de una ilustración enmarcada, obra de Rosa de Cabanas y que ella misma le entregó, con un dibujo de Tato tocando la flauta.

Homenaje a Tato por sus 25 años de dedicación al festival y a la asociación Regatos. / Pixelinphoto

La noche guardaba otra sorpresa: Mondra se sumó a De Ninghures para cantar y animar al público. Un broche festivo para celebrar 25 años de raíz, comunidad y música, y desear que la historia continúe durante muchos más.n