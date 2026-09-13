Reconocimiento
Capitán Gosende recibirá el Premio Lexión Irmandiña 2026
La organización de las Xornadas de Divulgación Compostela Histórica otorgará este galardón el próximo 26 de septiembre en Santiago como reconocimiento a la labor de investigación y salvaguarda del patrimonio
El colectivo Capitán Gosende recibirá el Premio Lexión Irmandiña 2026, concedido por la organización de las Xornadas de Divulgación Compostela Histórica en reconocimiento a la trayectoria de una entidad especialmente comprometida con la memoria de Galicia. La entrega tendrá lugar el sábado 26 de septiembre, a las 17:30 horas, en el salón de actos del IES Rosalía de Castro de Santiago.
La ceremonia forma parte de las Xornadas de Divulgación Histórica, que se desarrollan del 25 al 27 de septiembre y reunirán a autores e investigadores como Sole Felloza, Arantza Portabales, Héitor Picallo, Manuel Gago y Ángel Carracedo.
Capitán Gosende, fundado en 2012 y con actividad previa en la comarca, mantiene su trabajo centrado en la exploración, investigación, documentación, valorización y divulgación. Sus integrantes también desarrollan iniciativas de salvaguarda del patrimonio cultural, defensa ambiental y recuperación de la memoria histórica, y con la difusión de su legado entre nuevas generaciones.
El galardón reconoce una trayectoria y una labor que el colectivo reivindica como compromiso con el territorio.
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