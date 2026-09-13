El BNG pide rebajar impuestos y tasas municipales en Lalín

El BNG de Lalín llevará al pleno una moción en la que reclama una rebaja de las principales tasas e impuestos municipales y la puesta en marcha de medidas que permitan reducir la carga fiscal que soportan los vecinos. La iniciativa, firmada por los ediles Mari Fernández Sanmartín y Manuel Carbón Tallón, plantea elaborar un informe detallado sobre la recaudación actual y crear una mesa de trabajo con representación de todos los grupos políticos.

La formación nacionalista sostiene que en los últimos años se ha producido un incremento de la presión fiscal sin que, a su juicio, ese aumento se haya traducido en una mejora equivalente de los servicios municipales. En la moción cifra esa presión en 550 euros por habitante y califica la cantidad de «escandalosa».

El BNG señala que durante los últimos ejercicios aumentaron distintos tributos y tasas. Cita el IBI, del que asegura que se incrementó un 25%, además de la recuperación de las plusvalías y del ICIO, así como subidas en terrazas, multas y basura. Según recoge el documento, la recaudación por los principales impuestos y tasas municipales creció un7 % en 2025.

Los nacionalistas vinculan esta situación con las cuentas municipales y critican que, pese al aumento de la recaudación, el Concello haya incumplido la regla de gasto y precise recurrir a un nuevo préstamo de más de cuatro millones de euros. «Cada vez pagan máis ao concello, non ven mellorar servizo algún e aínda por riba o concello di que non lle chegan os cartos», expone el BNG en la moción, en la que reclama mayor información sobre el destino de los ingresos municipales.

Una mesa para diseñar un plan fiscal

La propuesta de acuerdo incluye dos puntos. En primer lugar, insta al gobierno local a acometer una reducción de las principales tasas e impuestos vigentes con medidas que repercutan directamente en los recibos que pagan los vecinos.

El segundo punto reclama un informe detallado de la recaudación de esos tributos para, a partir de esos datos, constituir una mesa de trabajo con todos los grupos de la corporación. El objetivo sería elaborar un plan fiscal para los próximos años que tenga en cuenta las demandas ciudadanas y la situación económica de las familias.

Noticias relacionadas

El BNG argumenta que la presión tributaria municipal se suma al incremento del coste de la cesta de la compra, los combustibles, la electricidad y la vivienda, y defiende un cambio progresivo en la política fiscal del Concello antes de finalizar el año.