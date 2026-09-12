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Formación

Vila de Cruces abre o «curso» para os seus veciños adultos

Asistentes a un curso de elaboración de postres de Carnaval.

Asistentes a un curso de elaboración de postres de Carnaval. / Cedida

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REDACCIÓN

Vila de Cruces

Setembro non só significa o regreso ás aulas, senón que tamén supón o comezo de actividades organizadas desde os colectivos veciñais ou desde as propias administracións. No caso de Vila de Cruces, na súa páxina web xa anuncia formacións que comezarán nas vindeiras semanas. Así, desde este luns e ata o 21 está aberto o prazo de inscripcion nun curso de poda e inxertos que vai impartirse no local social de Bascuas. As sesións terán lugar os domingos, de 10.00 a 14.00 horas, dende o 18 de outubro ata o 15 de novembro. Hai que anotarse no rexistro do concello ou enviando un correo á dirección electrónica mireya.otero@viladecruces.es. Xa neste mes, o día 21, comeza un curso de primeiros auxilios que se impartirá todos os luns, de 18.00 a 20.30 horas, ata o 16 de novembro. Será no local social das escolas vellas de Piloño, e o prazo de inscripción remata este luns, día 14. A matrícula custa 30 euros por persoa.

Pola súa banda, o local social da Telleira, na parroquia de Camanzo, acollerá dende o 1 de outubro e ata o 3 de decembro sesións de bailes de salón. Neste caso o prezo por persoa é de 25 euros. As persoas interesadas teñen que anotarse antes do 21 de setembro chamando ao número de teléfono 986 58 20 17 ou enviando un correo a mencionada dirección electrónica mireya.otero@viladecruces.es.

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