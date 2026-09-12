Formación
Vila de Cruces abre o «curso» para os seus veciños adultos
REDACCIÓN
Setembro non só significa o regreso ás aulas, senón que tamén supón o comezo de actividades organizadas desde os colectivos veciñais ou desde as propias administracións. No caso de Vila de Cruces, na súa páxina web xa anuncia formacións que comezarán nas vindeiras semanas. Así, desde este luns e ata o 21 está aberto o prazo de inscripcion nun curso de poda e inxertos que vai impartirse no local social de Bascuas. As sesións terán lugar os domingos, de 10.00 a 14.00 horas, dende o 18 de outubro ata o 15 de novembro. Hai que anotarse no rexistro do concello ou enviando un correo á dirección electrónica mireya.otero@viladecruces.es. Xa neste mes, o día 21, comeza un curso de primeiros auxilios que se impartirá todos os luns, de 18.00 a 20.30 horas, ata o 16 de novembro. Será no local social das escolas vellas de Piloño, e o prazo de inscripción remata este luns, día 14. A matrícula custa 30 euros por persoa.
Pola súa banda, o local social da Telleira, na parroquia de Camanzo, acollerá dende o 1 de outubro e ata o 3 de decembro sesións de bailes de salón. Neste caso o prezo por persoa é de 25 euros. As persoas interesadas teñen que anotarse antes do 21 de setembro chamando ao número de teléfono 986 58 20 17 ou enviando un correo a mencionada dirección electrónica mireya.otero@viladecruces.es.
- Adiós al bosque que plantó y cuidó durante décadas Arturo, un vecino de As Lagoas: Adif taló la mayoría de los 50 ejemplares de árboles que era refugio climático y de aves
- Las zonas de bajas emisiones ya son una realidad en Vigo: así funciona la primera fase y vehículos afectados
- El conductor de un vehículo persigue al de un autobús hasta la estación de Cangas y le rompe una puerta y el limpiaparabrisas
- La isla de Ons pierde parte de su luz: adiós a Áurea Reiriz Otero, farera, percebeira, cantadora y pandeireteira
- El norte de Portugal reclama 300 millones en infraestructuras y pone el puente con A Guarda entre sus prioridades
- Abel Caballero reprende a Rafael Louzán por sembrar dudas con la sede de Vigo para el Mundial 2030: «Estamos mejor que otros»
- Povisa, 53 años después: del hospital de los médicos vigueses a la incertidumbre de Vivalto
- Marruecos recupera el abastecimiento de almeja fina y se aprovecha de la crisis del sector marisquero gallego