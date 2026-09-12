Las Festas das Dores de 2026 contarán con un aliciente muy especial en lo que a la hostelería de Lalín se refiere. El irlandés Stephen Diver tiene previsto abrir al público en el antiguo local de A Casa do Gato un establecimiento donde Galicia e Irlanda se dan la mano a través de una carta donde predomina la fusión gastronómica. El Camino de Santiago ha hecho posible que un vecino de Derry recorra 2.800 kilómetros para iniciar una nueva vida en la capital dezana.

¿Qué fue lo que le atrajo de Lalín para decidir este cambio de aires?

Lo que más me atrajo de A Casa do Gato fue su ubicación en Lalín, un lugar donde se encuentran dos rutas del Camino de Santiago. Después de completar alrededor de catorce Caminos ya a lo largo de mi vida, durante muchos años soñé con abrir un negocio en algún lugar del Camino. Sentí que este era el lugar perfecto para que el espíritu gaélico se encontrara con Galicia precisamente por esa condición de cruce de caminos que tiene la localidad.

¿Cómo va a ser el nuevo local que tendremos en la calle Ramón Aller de Lalín?

El nuevo local se llamará Mattie’s Rollo’s, en honor a mis dos queridas abuelas. Ellas inspiraron mi amor por la cocina y la hospitalidad, y me enseñaron la importancia de hacer que las personas se sientan como en su propia casa, que es lo que yo quiero conseguir en este nuevo local de Lalín. Mi sueño es crear un punto de encuentro tanto para la gente de Lalín como para los peregrinos: una mesa, dos tradiciones y una verdadera fusión de la gastronomía irlandesa y gallega, acompañada de risas, historias y buena música. Yo creo que es el lugar idóneo para poder intentarlo, la verdad.

¿Algún rasgo irlandés a mayores que denote su procedencia?

También espero dar a conocer algunos de los maravillosos deportes tradicionales de Irlanda, como el hurling y el fútbol gaélico, que creo que ya está despuntando por Galicia porque son varios los equipos gallegos que jugaron ya en Irlanda recientemente. Con el tiempo, también me gustaría crear una pequeña biblioteca en inglés donde la gente de la localidad pueda practicar y mejorar su inglés mientras yo sigo aprendiendo español, que es algo que tengo pendiente pero que espero solventar lo antes posible.

¿Le gustaría seguir vinculado a la Ruta Jacobea una vez instalado en la capital dezana?

También traeré hasta Lalín mi nuevo sello del Camino, escrito en lengua gaélica irlandesa porque es algo que siempre he tenido en mente desde que recorrí mi primer Camino. Es posible que sea el único sello del Camino en gaélico irlandés en España porque no es nada habitual. El sello dice: «Ní mise a shiúlann an bealach, ach an bealach a shiúlann ionam». Es una frase en gaélico que significa «No soy yo quien recorre el camino, sino que el camino recorre mi interior». Para mí, esto refleja el significado más profundo del Camino de Santiago: no es solo un viaje que emprendemos, sino uno que pasa a formar parte de quienes somos y por eso creo que encaja perfectamente.

¿Cómo definiría su desembarco en Lalín después de dejar su Irlanda natal?

Durante los últimos años, he trabajado como chef en Finnegan’s, uno de los restaurantes más conocidos de Galway, cerca del internacionalmente famoso Spanish Arch, un lugar que muchos gallegos habrán visitado a lo largo de los años por todo lo que significa. Para mí, este proyecto es una oportunidad muy especial para unir Galway y Galicia. Creo que a través de la cocina y la buena música se podrá hacer posible ese deseo que tengo desde hace muchos años.

¿Ya tiene fecha para la apertura del Mattie's Rollo's?

Espero abrir el próximo viernes día 18, justo a tiempo para las Festas das Dores… aunque el año que viene habrá que cambiarles el nombre por «Festas de Derry», ¡en honor a mi ciudad natal! Por supuesto que es una broma, pero no lo puedo evitar porque yo soy así. Tengo pensado viajar a Lalín la próxima semana para ultimar los preparativos. También donaré 1 euro de cada shepherd’s pie que vendamos a una organización benéfica local. Cada mes, el cliente que compre la última shepherd’s pie —o la número 500, si alcanzamos esa cifra— podrá elegir qué organización local recibirá la donación.

¿Cuánta gente estará con usted en el nuevo local?

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No estoy completamente seguro todavía, pero espero crear inicialmente unos cuatro o cinco puestos de trabajo, además del mío en la cocina, pero se irá viendo porque en este negocio nunca se sabe. Con el tiempo, si conseguimos crear un buen ambiente y atraer tanto a la gente de Lalín como a visitantes irlandeses y peregrinos, quizás necesitemos ampliar el equipo. Ojalá que sea así. También conozco a muchos músicos irlandeses y espero poder traerlos a Lalín, que también me hace mucha ilusión. Con el apoyo de otros locales de la zona, me encantaría organizar varios fines de semana de música irlandesa mágica a lo largo del año, que pienso que puede encajar muy bien en un sitio como Lalín.