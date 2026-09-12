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Represión franquista

Silleda exercita a súa memoria democrática

Medio cento de persoas participou onte no «Roteiro Siñor Afranio», a primera das tres propostas coas que Trasdeza rende unha homenaxe a tres veciñosque loitaron pola liberdade, a educación e o progreso

Moncho Fernández, caracterizado como Alonso Ríos, diríxese aos camiñantes.

Moncho Fernández, caracterizado como Alonso Ríos, diríxese aos camiñantes. / Bernabé/Javier Lalín

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Salomé Soutelo

Salomé Soutelo

Silleda

Moncho Fernández Leal deu onte vida ante 54 persoas a Afranio do Amaral, a identidade que adoptou Antón Alonso Ríos tras fuxir do golpe de Estado de 1936. Este roteiro teatralizado fixo paradas no Alto de San Bieito do Candán, na Escola Rosalía de Castro de Laro e en Camporrapado, e serviu para repasar a infancia, a loita e o exilio deste silledense que puido fuxir da represión franquista e contalo no seu libro «O Siñor Afranio ou como me rispei das gadoupas da morte. Memorias dun fuxido».

Un grupo de participantes pasa xunto a unha sinal do roteiro.

Un grupo de participantes pasa xunto a unha sinal do roteiro. / Bernabé/Javier Lalín

Moncho Fernández Leal repasou a vida de Alonso Ríos, pero podería ser a vida de moitos familiares, amigos ou veciños dos presentes neste roteiro que foron asasinados ou que puideron sobrevivir grazas a permanecer agochados no monte, baixo a cama das casas dos veciños ou nas cortes dos animais.

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Este necesario exercicio de memoria democrática que todos debemos facer xa ten un modelo a seguir enSilleda, posto que á xornada de onte vánselle sumar outras dúas nas vindeiras semanas. O luns, 21 de setembro e coincidindo co aniversario do nacemento de José María Fernández Colmeiro, o centro de saúde de Silleda acolle unha homenaxe ás 12.00 horas en lembranza de quen chegou a ser unha referencia internacioanl na investigación sobre o tratamento do cancro con raios X. Por último, o 2 de outubro lembratase a Teófilo del Valle, que foi asasinado en 1976 durante unha mobilización laboral en Elda (Alicante). Morreu polos disparos dun membro da Policía Armada. n

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Silleda exercita a súa memoria democrática

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