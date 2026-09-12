Requieren documentación para las ayudas a la mejora del vial a Oseira

La Diputación remitió al Concello de Rodeiro un requerimiento para que remita las autorizaciones sectoriales de Augas de Galicia y del Servizo de Infraestruturas e Vías Provincias de la Diputación, que permitirán optar a las ayudas provinciales para la mejora de la carretera municipal que comunica Carboentes con el límite con Oseira, ya en Ourense. Rodeiro presentó este proyecto para la mejora de la carretera municipal hasta la EP-6202 al límite de Dozón por Carboentes en marzo a la línea 1 del Plan +Provincia, e hizo alusión a la declaración responsable presentada ante Augas de Galicia, pero en la documentación que aporta no pueden verificarse las firmas de los dos organismos mencionados ni figura el registro de entrada ante los mismos.