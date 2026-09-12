Un reencuentro con sabor a 1964

Volver a verse las caras después de casi medio siglo. Las alumnas de la promoción del 64 del antiguo instituto Inmaculada Concepción de A Estrada celebraron este viernes 11 de septiembre su primera juntanza de confraternidad después de separarse al finalizar su etapa académica. Muchas de ellas se habían perdido la pista, formado familias en otras ciudades de Galicia o incluso de la península, por lo que la convocatoria requirió un gran esfuerzo de búsqueda y reconexión por parte de las organizadoras. Así, más de una veintena de antiguas alumnas se dieron cita, primero en el casco urbano y luego en A Casa do Lagoeiro, para viajar al pasado a través de anécdotas compartidas.

Entre el itinerario del evento estaba –por supuesto– la visita a las instalaciones del antiguo centro. El ya inexistente Inmaculada Concepción se ubicaba en la calle Serafín Pazo. De él solo queda un esqueleto ruinoso de piedra y madera, cuya fachada se vuelve más y más oscura con el paso de los inviernos y la insistencia de las hiedras. Para aquellas que mantuvieron su residencia en A Estrada, la visión aportaba poca sorpresa. Sin embargo, las que regresaban después de décadas alejadas del pueblo no pudieron evitar el asombro y la tristeza al ver uno de los espacios más importantes de su infancia y juventud luchando a duras penas por mantenerse en pie.

La siguiente parada fue la casa consistorial, donde tuvo lugar una recepción institucional encabezada por la teniente de alcalde y concejala de Educación, Amalia Goldar. Posteriormente llegó el evento principal del encuentro, la comida de confraternidad en A Casa do Lagoeiro, que arrancó en torno a las 13.00 horas, pero cuya sobremesa se extendió hasta bien pasadas las seis de la tarde.

Mavi Sanmartín fue una de las asistentes a esta reunión. Cuenta que las emociones fueron las auténticas protagonistas durante toda la jornada. Para empezar, la expectativa de volver a ver a aquellas compañeras a las que se les había perdido la pista, seguida de la nostalgia de un pasado muy diferente a la vida actual y la alegría de comprobar que, pese al paso de los años, algunas cosas, como los vínculos generados en esas aulas del señorial edificio de Serafín Pazo, simplemente nunca cambian.

Mavi fue una de las que se quedó, formando su familia en la villa en la que creció junto al que un día fue su compañero de estudios. No obstante, afirma que, tras horas y horas charlando este viernes con el resto de alumnas del 64, una de las conclusiones más compartidas es la diferencia en la forma de divertirse y relacionarse en aquella época: «Nós eramos máis inocentes, faciamos trasnadas pero ao final o que nos gustaba era xogar aos xogos de sempre e charlar. Nalgúns aspectos eramos máis felices, aínda que hai moitas cousas que melloraron», dice.

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Ellas no compartían aula con los varones; la segregación estaba al orden del día. Una barrera que ya no existe y, si bien esta primera cita fue femenina, ya piensan en la siguiente, abierta para chicos y chicas.