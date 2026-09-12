El PSOE reclama explicaciones por la crisis del agua de Lalín

El PSOE de Lalín reclama al gobierno local explicaciones sobre la crisis de abastecimiento que dejó al municipio sin agua durante más de 24 horas y sostiene que, más de veinte días después, siguen sin aclararse las causas del episodio. La portavoz socialista, Alba Forno, pide que se hagan públicos los datos que permitan contrastar la versión ofrecida por el alcalde, José Crespo. «Falou dun consumo extraordinario de 1,5 millóns de litros, pero a día de hoxe aínda non explicou onde se consumiu toda esa auga nin achegou os datos que permitan demostrar esa versión», afirma la edila, que asegura que los socialistas comienzan a «dubidar moi seriamente» de esa explicación ante la falta de información.

El grupo socialista pone también el foco en el estado de las captaciones. Según señala Forno, informes de 2017 ya advertían de deficiencias en las instalaciones y consideraban prioritarias actuaciones en Botos y Pozo Negro. «Estamos falando dun problema que non é novo», sostiene.

Enlaza estas críticas con la posición que su grupo mantuvo durante la adjudicación del nuevo contrato del agua, al ser el único que votó en contra. «Advertimos de que faltaban investimentos fundamentais na modernización, na dixitalización e nas propias captacións», apunta Forno. El PSOE considera que el episodio obliga ahora a revisar esas carencias y a aclarar qué medidas se han adoptado para evitar que se repita una situación similar.

Forno añade que el reciente cambio en la gerencia de la adjudicataria no resuelve las dudas existentes. «Cambiar un nome non explica o que pasou. O que queremos saber é por que Lalín quedou sen auga, que fallou e que se vai facer para que isto non volva pasar», afirma.

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La portavoz socialista reclama al gobierno mayor información y transparencia sobre lo ocurrido. «Máis de vinte días despois, ninguén asumiu responsabilidades. Xa está ben de escusas», concluye.