Humanización
El PP de Vila de Cruces critica a Xuntos por sondear a los vecinos después de redactar el proyecto de Rúa do Cine
La memoria indica que el tramo norte será de sentido único con una banda de aparcamiento en un lateral
El PP de Vila de Cruces sale al paso de las declaraciones de Xuntos polo Noso Concello en el perfil del Concello de Vila de Cruces en la red social Facebook. Los populares, que conforman el principal partido de la oposición política local, recalcan que el ejecutivo de Luis Taboada tendría que haber sondeado a los vecinos y a los comerciantes antes de redactar el proyecto técnico que remitió a la Diputación para poder cofinanciar las obras. La memoria de dicho proyecto «non deixa aberta para máis adiante a ordenación da circulación, senón que define unha solución concreta. Establece como obxectivo reducir o espazo destinado ao tráfico rodado e ampliar o destinado aos peóns, determinando de forma expresa que o tramo norte da vía será de sentido único, cunha banda de estacionamento nun lateral», indican los populares. Esta formación señala además que las aceras tendrán más de 1,90 metros de ancho y que la banda de aparcamiento oscilará entre los 2,25 y los 2,40. Por eso, «se existían distintas alternativas e a opinión da veciñanza era determinante para escoller entre elas, non ten sentido presentar primeiro unha solución concreta e convocar despois unha reunión para preguntar cál prefiren».
El PP apunta que desde hace tiempo echa en falta ese diálogo tanto con los vecinos y comerciantes como con la oposición: los cuatro ediles del PP, los dos del BNG, el de Nova Alternativa y el concejal no adscrito y exedil de Cultura, Julio López. Suponen 8 votos frente a los 5 de los concejales de gobierno. Así que si desde comienzos del mandato ese gobierno en minoría obligaba a Xuntos a negociar, ahora la diferencia de fuerzas es aún más notoria.
Por último, el PP indica que aunque ninguno de sus cuatro concejales estuvo presente en ese encuentro con los vecinos, sí lo hicieron personas vinculadas al partido, y recomienda a Xuntos que no emplee el perfil institucional del Concello «como unha ferramenta de confrontación política coa oposición. Xuntos dispón das súas propias canles para responder ao PP sempre que o considere oportuno».
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