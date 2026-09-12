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Falamos con | Laura Vázquez García Premio de Literatura Infantil Simbad para o Recordo e o Alzhéimer

«O álbum ilustrado é o mellor libro que pode haber para calquera idade»

A mestra estradense gaña o certame literario cunha obra que aborda a memoria, o alzhéimer e os coidados desde a sensibilidade

Laura Vázquez García é mestra de primaria no Ceip Villar Paramá da Estrada.

Laura Vázquez García é mestra de primaria no Ceip Villar Paramá da Estrada. / FDV_Externas

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Fran Campos

A Estrada

A mestra estradense Laura Vázquez García, de 43 anos e natural de Santo André de Vea, acaba de gañar o Premio de Literatura Infantil Simbad para o Recordo e o Alzhéimer coa obra A outra casa, presentada baixo o pseudónimo Malau. O certame está organizado por Agadea Alzhéimer, (Asociación Galega de Axuda aos Enfermos con Demencia tipo Alzhéimer). O xurado destacou a súa calidade literaria e a maneira sensible de achegar a memoria, o alzhéimer e os coidados ás novas xeracións. Profesora de primeiro e segundo de Primaria no CEIP Manuel Villar Paramá, compaxina a docencia coa súa paixón pola ilustración, que tamén comparte a través da súa conta de Instagram lauravazquez.ilustra.

Como recibiu a noticia de que A outra casa era a obra gañadora?

Foi unha sorpresa enorme. Presenteime, pero non contaba con gañar. Hai moito nivel e tamén depende do xurado, das valoracións e das votacións.

Tiña experiencia previa escribindo literatura infantil?

Non teño unha traxectoria literaria profesional. Gústame moito inventar historias e, polo meu traballo, levo anos contando álbums ilustrados aos nenos. É un mundo que me apaixona.

E como chegou á ilustración?

Sempre me gustou debuxar, desde pequena. Nos últimos anos retomeino e comecei a facer acuarelas. Tamén comparto as miñas ilustracións nunha conta de Instagram.

A outra casa é a súa primeira obra publicada?

Si. É a primeira que publico e tamén o primeiro álbum que escribo e ilustro. Antes xa me presentara a algún concurso, pero nunca tivera un recoñecemento así.

A ESTRADA. ENTREGA PREMIOS SIMBAD DE AGADEA LAURA VAZQUEZ

Laura Vázquez recibiu o premio o pasado xoves nun acto organizado en A Estrada. / Bernabé / Javier Lalín / FDV

Que foi primeiro, a historia ou as ilustracións?

Primeiro apareceu a idea da casa. Despois escribín o texto. Tiña claras algunhas imaxes, como a casa cun corazón.

Por que unha casa como fío da historia?

Porque quería falar da memoria dun xeito moi visual. A casa vai cambiando e tamén cambia o que hai dentro.

Hai algunha experiencia persoal detrás da historia?

Non directamente. Non vivín unha situación próxima de alzhéimer. Partín do que leo, do que escoito e do que me transmite unha enfermidade moi dura, especialmente para as familias.

Que lle interesa do álbum ilustrado como xénero?

Para min é un formato extraordinario. A imaxe e o texto contan xuntos, e os nenos son lectores moi intelixentes. Un mesmo álbum pode ter lecturas diferentes e chegar aos adultos.

Como profesora, pensou nos seus alumnos mentres escribía?

Si, pero non lles ensinei o álbum antes de presentalo. Non sabía que podía gañar. Si llo ensinei á familia e a amigas para coñecer as súas impresións.

"A literatura pode axudar a comprender o que lles pasa ás persoas"

Que espera da futura edición de A outra casa?

A obra publicarase cando se convoque a sexta edición do premio. Imaxínoa con moita cor, pero aínda non sei como será a edición final. E agardo que me sorprenda para ben.

Que supón para vostede que o Simbad aborde o alzhéimer desde a infancia?

Paréceme moi importante. É unha enfermidade da que hai que falar tamén cos nenos, desde a sensibilidade e sen medo. A literatura pode axudar a comprender o que lles pasa ás persoas e ás familias.

Este premio animaa a seguir creando?

Moito. Vou seguir debuxando e ilustrando. Gustaríame traballar algún día con editoriais e ilustrar outro álbum. Quero continuar por esa liña.

Que significa para vostede este recoñecemento en A Estrada?

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É unha alegría enorme. Que unha obra que naceu aquí, dunha mestra e ilustradora de Santo André de Vea, reciba este premio ten un significado especial. E tamén me anima a seguir contando historias.

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