Falamos con | Laura Vázquez García Premio de Literatura Infantil Simbad para o Recordo e o Alzhéimer
«O álbum ilustrado é o mellor libro que pode haber para calquera idade»
A mestra estradense gaña o certame literario cunha obra que aborda a memoria, o alzhéimer e os coidados desde a sensibilidade
A mestra estradense Laura Vázquez García, de 43 anos e natural de Santo André de Vea, acaba de gañar o Premio de Literatura Infantil Simbad para o Recordo e o Alzhéimer coa obra A outra casa, presentada baixo o pseudónimo Malau. O certame está organizado por Agadea Alzhéimer, (Asociación Galega de Axuda aos Enfermos con Demencia tipo Alzhéimer). O xurado destacou a súa calidade literaria e a maneira sensible de achegar a memoria, o alzhéimer e os coidados ás novas xeracións. Profesora de primeiro e segundo de Primaria no CEIP Manuel Villar Paramá, compaxina a docencia coa súa paixón pola ilustración, que tamén comparte a través da súa conta de Instagram lauravazquez.ilustra.
Como recibiu a noticia de que A outra casa era a obra gañadora?
Foi unha sorpresa enorme. Presenteime, pero non contaba con gañar. Hai moito nivel e tamén depende do xurado, das valoracións e das votacións.
Tiña experiencia previa escribindo literatura infantil?
Non teño unha traxectoria literaria profesional. Gústame moito inventar historias e, polo meu traballo, levo anos contando álbums ilustrados aos nenos. É un mundo que me apaixona.
E como chegou á ilustración?
Sempre me gustou debuxar, desde pequena. Nos últimos anos retomeino e comecei a facer acuarelas. Tamén comparto as miñas ilustracións nunha conta de Instagram.
A outra casa é a súa primeira obra publicada?
Si. É a primeira que publico e tamén o primeiro álbum que escribo e ilustro. Antes xa me presentara a algún concurso, pero nunca tivera un recoñecemento así.
Que foi primeiro, a historia ou as ilustracións?
Primeiro apareceu a idea da casa. Despois escribín o texto. Tiña claras algunhas imaxes, como a casa cun corazón.
Por que unha casa como fío da historia?
Porque quería falar da memoria dun xeito moi visual. A casa vai cambiando e tamén cambia o que hai dentro.
Hai algunha experiencia persoal detrás da historia?
Non directamente. Non vivín unha situación próxima de alzhéimer. Partín do que leo, do que escoito e do que me transmite unha enfermidade moi dura, especialmente para as familias.
Que lle interesa do álbum ilustrado como xénero?
Para min é un formato extraordinario. A imaxe e o texto contan xuntos, e os nenos son lectores moi intelixentes. Un mesmo álbum pode ter lecturas diferentes e chegar aos adultos.
Como profesora, pensou nos seus alumnos mentres escribía?
Si, pero non lles ensinei o álbum antes de presentalo. Non sabía que podía gañar. Si llo ensinei á familia e a amigas para coñecer as súas impresións.
"A literatura pode axudar a comprender o que lles pasa ás persoas"
Que espera da futura edición de A outra casa?
A obra publicarase cando se convoque a sexta edición do premio. Imaxínoa con moita cor, pero aínda non sei como será a edición final. E agardo que me sorprenda para ben.
Que supón para vostede que o Simbad aborde o alzhéimer desde a infancia?
Paréceme moi importante. É unha enfermidade da que hai que falar tamén cos nenos, desde a sensibilidade e sen medo. A literatura pode axudar a comprender o que lles pasa ás persoas e ás familias.
Este premio animaa a seguir creando?
Moito. Vou seguir debuxando e ilustrando. Gustaríame traballar algún día con editoriais e ilustrar outro álbum. Quero continuar por esa liña.
Que significa para vostede este recoñecemento en A Estrada?
É unha alegría enorme. Que unha obra que naceu aquí, dunha mestra e ilustradora de Santo André de Vea, reciba este premio ten un significado especial. E tamén me anima a seguir contando historias.
Suscríbete para seguir leyendo
- Adiós al bosque que plantó y cuidó durante décadas Arturo, un vecino de As Lagoas: Adif taló la mayoría de los 50 ejemplares de árboles que era refugio climático y de aves
- Las zonas de bajas emisiones ya son una realidad en Vigo: así funciona la primera fase y vehículos afectados
- El conductor de un vehículo persigue al de un autobús hasta la estación de Cangas y le rompe una puerta y el limpiaparabrisas
- La isla de Ons pierde parte de su luz: adiós a Áurea Reiriz Otero, farera, percebeira, cantadora y pandeireteira
- El norte de Portugal reclama 300 millones en infraestructuras y pone el puente con A Guarda entre sus prioridades
- Abel Caballero reprende a Rafael Louzán por sembrar dudas con la sede de Vigo para el Mundial 2030: «Estamos mejor que otros»
- Povisa, 53 años después: del hospital de los médicos vigueses a la incertidumbre de Vivalto
- Marruecos recupera el abastecimiento de almeja fina y se aprovecha de la crisis del sector marisquero gallego