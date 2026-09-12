Muere con 107 años la «abuela» de Silleda

Silleda despide a Nieves Esther Taboada Estévez, natural de la parroquia de Siador y la persona de mayor edad del municipio, que falleció este sábado a los 107 años. Nacida el 25 de octubre de 1918 en el lugar de Cóscaros, habría cumplido 108 años el próximo mes.

Nieves estuvo estrechamente ligada durante toda su vida al rural silledense. Junto a su marido, Manuel Rozas, trabajó en el campo y con el ganado y destacó por su fortaleza y vitalidad. Vivió sola hasta los 102 años y, en sus últimos tiempos, residía en la Vivienda Comunitaria Vitalar de Ponte, donde en octubre del año pasado celebró su último cumpleaños, el 107º, acompañada por familiares y representantes municipales.

Nieves charla con el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en la inauguración del nuevo consistorio de Silleda. / Bernabé

Mujer vital y cariñosa, su relación con Silleda quedó también plasmada en distintos gestos de generosidad con el municipio. En su día cedió terrenos de su propiedad para infraestructuras vinculadas al abastecimiento de agua de la capital municipal, una aportación que desde el Concello se recordó siempre con agradecimiento.

Uno de los momentos más recordados llegó en noviembre de 2023, cuando, con 105 años, participó en la inauguración de la nueva casa consistorial de Silleda. Nieves representó entonces a la vecindad de mayor edad del municipio junto a Mariña Anta Blanco, que era en aquel momento la silledense más joven. Su presencia protagonizó uno de los momentos más emotivos de aquella jornada.

Pocos meses después, en enero de 2024, su historia fue escogida para abrir el programa municipal (In)visibles: Doce meses, doce mulleres, con el que el Concello quiso reconocer su trayectoria como ejemplo de tantas mujeres rurales de su generación, marcadas por el trabajo, el esfuerzo familiar y el compromiso con su entorno.

En nombre de la corporación municipal, la alcaldesa trasdezana, Paula Fernández Pena, trasladó sus condolencias a la familia y personas allegadas. «Nieves forma parte xa da memoria de Silleda. Tivo unha vida excepcionalmente longa, pero sobre todo unha vida marcada polo traballo, pola fortaleza e pola xenerosidade», señaló. La regidora recordó también los momentos compartidos con ella durante los últimos años: «Foi unha honra poder compartir con ela momentos tan especiais nos últimos anos e contar coa súa presenza nun día tan importante como a inauguración da nova Casa do Concello».

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Con su fallecimiento, Silleda pierde a su vecina más longeva y a una mujer cuya vida quedó ligada durante más de un siglo a Siador y al municipio. Su historia resume también la de toda una generación de mujeres del rural que sacaron adelante sus hogares y familias a base de trabajo, constancia y esfuerzo.