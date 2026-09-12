Política social
Lalín aporta 5.000 euros a Aspadeza para apoyar su labor asistencial
El convenio anual permitirá financiar actividades de integración, parte del mantenimiento del centro y otros servicios de una entidad que atiende a 37 personas y presta apoyo a 58 familias de la comarca
X.S.S.
El Concello de Lalín y Aspadeza renovaron este viernes su convenio anual de colaboración, dotado con 5.000 euros, para apoyar el programa de atención a personas con discapacidad psíquica que desarrolla la entidad. El acuerdo fue firmado por el alcalde, José Crespo, y la presidenta de Aspadeza, María Taboada.
La aportación municipal contribuirá a financiar parte del mantenimiento de las instalaciones del centro, en la proporción correspondiente a las siete plazas que no están concertadas con la Consellería, así como distintas actividades externas de integración.
Entre estas acciones figuran la colaboración en la limpieza de 81 jardineras municipales repartidas por varias calles de Lalín, la señalización de rutas de senderismo o la colocación de carteles de actividades promovidas por el Concello.
Aspadeza atiende actualmente de forma diaria a 37 personas pertenecientes a 58 familias de Lalín y de otros municipios de Deza. Al acto de firma asistieron también el concejal de Política Social e Infancia, Avelino Souto; la directora de Aspadeza, Ángeles Baldonedo, y la asesora jurídica de Servizos Sociais, Cristina Cuñarro.
Crespo destacó que Aspadeza constituye «un proxecto social imprescindible para Lalín e Deza», después de más de 25 años de trabajo con personas y familias de la comarca.
El alcalde subrayó además que «este convenio non é só unha axuda económica, senón tamén un recoñecemento ao esforzo e á entrega de todas as familias e profesionais que fan posible este labor».
El Concello enmarca este acuerdo en su línea de colaboración con las entidades sociales que desarrollan su actividad en el municipio y en el conjunto de la comarca.
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