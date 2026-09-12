Junta de gobierno local
Lalín adjudica el Concilia por 272.700 euros al año y el vestuario de servicios municipales
El Concello encarga una medición de radón en el Auditorio y compra siete desbrozadoras para la brigada rural de prevención de incendios
La junta de gobierno local de Lalín adjudicó a A Billarda S.L. el contrato del «Servizo Concilia Lalín» por un importe anual máximo de 272.726,85 euros, IVA incluido. El contrato tendrá una duración inicial de dos años, prorrogable por otros dos, hasta un máximo de cuatro. La empresa obtuvo 98,05 puntos, por delante de Supernova Asistencias S.L.U., que alcanzó 75,99.
El servicio incluye atención en período lectivo y no lectivo, cátering, material didáctico, excursiones, kit de bienvenida, una aplicación de comunicación con las familias y un protocolo de intercambio seguro de menores.
La junta de gobierno local adjudicó también el suministro de vestuario laboral para varios servicios municipales por un máximo anual conjunto de 77.647,70 euros. El lote de Policía Local fue para Peycar Pontevedra S.L. por 37.478,06 euros; el de Emerxencias, para Grupo Disnainga S.L. por 14.568,10; y el de brigada y otro personal, para Rinodrill Technologies S.L. por 25.601,54. En este expediente se inadmitió la oferta de Grupo Disnainga para el lote de Policía Local por no cumplir los requisitos de solvencia técnica.
Radón y desbrozadoras
Dentro de los contratos menores, el Concello encargó a Ventilatio Lab S.L. un diagnóstico complementario de radón en el Auditorio Municipal por 2.075,42 euros, con un plazo de ejecución de tres meses.
También se adjudicó a Óscar Doporto Puente el suministro de siete desbrozadoras para la brigada municipal de limpieza preventiva en el medio rural, por 7.699,99 euros. La brigada, integrada por siete peones forestales, realiza trabajos de limpieza, control de vegetación y prevención de incendios.
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