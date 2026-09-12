Lalín abre las ayudas de hasta 300 euros para obtener el carné de conducir

El Concello de Lalín abre el plazo para solicitar las ayudas económicas directas del programa ConduceLalín 2026, destinado a contribuir a los gastos derivados de la obtención del permiso de conducir entre los jóvenes del municipio. La convocatoria, dotada con 15.000 euros, fue aprobada previamente por la junta de gobierno local y sus bases y extracto se publicaron este viernes en el BOPPO.

Podrán beneficiarse jóvenes de entre 18 y 25 años, empadronados en Lalín desde hace al menos un año y que hayan obtenido cualquier permiso de conducir entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de agosto de 2026. También deberán ser titulares de una cuenta bancaria y estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Las cuantías varían según el permiso obtenido. Las ayudas alcanzarán los 300 euros por persona para los carnés de coche, camión y otros vehículos profesionales, mientras que para los permisos de motocicleta serán de 150 euros.

El plazo de presentación comenzará este sábado y permanecerá abierto durante un mes. Las subvenciones se concederán mediante concurrencia no competitiva, es decir, por riguroso orden de presentación de las solicitudes que cumplan los requisitos hasta agotar los 15.000 euros disponibles.

El concejal de Xuventude, Avelino Souto, explica que «con ConduceLalín queremos facilitar aos mozos e mozas o acceso ao carné de conducir, porque no noso municipio contar cun vehículo e poder desprazarse con autonomía pode ser especialmente importante tanto para a vida diaria como para acceder a un posto de traballo ou ampliar as oportunidades laborais».

Compatibles con otras subvenciones

Las ayudas municipales podrán compatibilizarse con subvenciones concedidas por otras administraciones para la misma finalidad, siempre que la suma total recibida no supere el 100 % del gasto realizado para obtener el permiso.

«Falamos dunha medida moi concreta de apoio á mocidade, coa que queremos axudar a reducir o esforzo económico que supón sacar o carné e, ao mesmo tempo, favorecer a súa autonomía e empregabilidade», señala Souto.

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El edil incide además en que el objetivo es que la partida disponible alcance al mayor número posible de beneficiarios. «Queremos que os 15.000 euros cheguen ao maior número posible de mozos e mozas e que este programa sexa unha axuda real para facilitarlles os seus desprazamentos, a súa incorporación ao mercado laboral e, en definitiva, máis autonomía e máis oportunidades», concluye.