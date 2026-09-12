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Galicia Retorna llega a Lalín el día 30

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La unidad móvil del programa Galicia Retorna atenderá en la Praza da Igrexa de Lalín el 30 de septiembre, de 9 a 14 horas. Ofrecerá información a personas retornadas sobre trámites, prestaciones, ayudas, asistencia sanitaria, vivienda, formación, orientación laboral y empleo.

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