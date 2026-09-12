El día que el equipo perdió a su capitán

Hay personas que no necesitan presentación en A Estrada. Lino Rivadulla Carollo era una de ellas. Hombre de fútbol, trabajador y profundamente ligado a su tierra, falleció ayer a los 89 años dejando atrás una vida marcada por el Estradense, el histórico Callobre y, sobre todo, por su familia. Junto a su mujer, Carmen Fernández Frende, sacó adelante a doce hijos en la panadería familiar de Liñares. Después llegaron los nietos y bisnietos, hasta formar, como él decía entre risas, «varios equipos».

Su familia fue también una de sus grandes escuelas. De sus hijos aprendió una lección que después aplicaría con cientos de chavales: cada persona necesita un trato diferente. «Con los jugadores pasa lo mismo. No puedes tratar y hablarles a todos igual. Cada uno es diferente y tienes que saber lo que necesitas en cada caso. Hay que tener mano y saber hablar a los niños. A veces lo paso mal viendo a los entrenadores gritar a los niños». Aquella manera de entender la formación fue una de las claves del Callobre que Lino ayudó a convertir en una de las grandes canteras de Galicia.

Lino comenzó jugando en un Callobre todavía sin federar y posteriormente dio el salto al Club Deportivo Estradense, donde militó durante once temporadas, entre 1956 y 1967, cinco de ellas como capitán. Tras retirarse, siguió vinculado al club y fue durante años un habitual en las gradas de A Baiuca.

Tras sacar el título de entrenador en A Coruña vio a unos chavales jugar en Callobre mientras iba a recoger a sus hijos al colegio. Jugaban todos detrás del balón y Lino pensó que allí había algo que construir. Habló con el presidente, Manuel Dono Seoane, y se ofreció para entrenar al primer equipo federado de la cantera, un infantil.

Aquel fue el comienzo de una etapa que acabaría convirtiendo al Callobre en un referente. Durante doce años entrenó a diferentes generaciones y vio pasar por sus manos a cientos de jugadores. El club llegó a codearse con las mejores canteras de Galicia, disputar torneos en Gijón y atraer a tantos niños que en alguna ocasión tuvo que crear nuevos equipos.

Pese a su importancia, Lino nunca quiso quedarse con todo el mérito. «Dicen que fui yo el que empecé el Callobre federado, pero no es cierto. Estaba también la directiva, con Manuel Dono, Carlos Loureiro y Manuel Nogueira. Hubo muchos que fueron tan importantes como yo. Yo solo era el más visto».

Para él, además, el fútbol siempre debía estar detrás de los estudios. «El chaval que suspendía tenía problemas conmigo», recordaba. Su preocupación era que ningún niño dejase de estudiar por jugar al fútbol. Quizás por eso, con el paso de los años, sus mayores satisfacciones no fueron los resultados, sino los abrazos de aquellos jugadores que todavía lo reconocían por la calle. Recordaba especialmente a Germán Campos, a su hermano Carlitos o a Pablo Leis, al que consideraba uno de los mejores futbolistas que había entrenado.

El Estradense le rindió homenaje cuando estaba a punto de cumplir 82 años. La emoción le impidió pronunciar el discurso que había preparado, pero después resumió aquel momento con una frase que decía mucho de su manera de entender la vida: «Soy un hombre afortunado». No quiso quedarse con el reconocimiento. Lo compartió con sus antiguos compañeros de vestuario y con su familia, que lo acompañó aquel día. «Esta vez fui homenajeado por mi otra gran familia», afirmó.

El Callobre también lo homenajeó en 2016, coincidiendo con su 75 aniversario, y recibió la insignia de oro de Fillos e Amigos da Estrada. Eran reconocimientos a una trayectoria, pero también al cariño que había conseguido ganarse durante décadas.

Hoy, a las 17.00 horas, la iglesia de San Martiño de Callobre acogerá su despedida. Allí estarán sus familiares, sus amigos y muchos de aquellos niños a los que enseñó a jugar al fútbol y, sin pretenderlo, también algo más importante: a respetar, a estudiar, a convivir y a ser personas.

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Lino se marcha, pero tras él queda su legado. En el Callobre, en el Estradense y, sobre todo, en las muchas generaciones que todavía lo recuerdan con cariño. Porque para él el fútbol nunca fue solo fútbol. Fue una manera de hacer todavía más grande su familia.