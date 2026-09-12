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Medio ambiente

Controlado un incendio forestal en Siador tras quemar dos hectáreas de arboledo

Las llamas afectaron a una superficie arbolada.

Las llamas afectaron a una superficie arbolada. / Bernabé / Javier Lalín

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Salomé Soutelo

Salomé Soutelo

Silleda

La Consellería de Medio Rural da por controlado desde las 13.24 horas un incendio forestal que se registró cerca de las 10.00 horas de este sábado en la parroquia de Siador, en Silleda. Las llamas afectaron a dos hectáreas de superficie arbolada. A la zona se desplazaron 3 agentes, 5 brigadas, 3 motobombas, 1 pala y dos helicópteros.

Cabe recordar que Siador sufrió uno de los grandes incendios del otoño de 2017, con 500 hectáreas quemadas. Por entonces sí hubo que desalojar algunos vecinos por la proximidad de las llamas a sus viviendas, y quedó además arrasada una explotación avícola.

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