El Concello reunirá a las 14 parroquias afectadas por la LAT A Estrada-Paizás

El Concello da Estrada convocará a los vecinos de las 14 parroquias afectadas por la línea de alta tensión (LAT) A Estrada-Paizás a nuevas reuniones para informarles sobre el proyecto y acompañarlos durante el proceso de alegaciones. El gobierno local ofrecerá además asesoramiento gratuito y pondrá a disposición de vecinos y asociaciones modelos de alegación elaborados con el apoyo de Tysgal, empresa especializada contratada por el Concello

El primer encuentro se celebró este jueves en Loimil, donde el teniente de alcalde, Alberto Blanco, participó acompañado por un técnico de la firma. La reunión tuvo lugar en el local del campo de la fiesta de la parroquia y sirvió para explicar a los asistentes la situación actual del proyecto, que se encuentra en fase de información pública tras la solicitud de autorización administrativa y la presentación del estudio de impacto ambiental.

Precisamente, uno de los principales motivos de preocupación en Loimil es la afección territorial que supondría la infraestructura. El trazado previsto atravesaría la parroquia y podría partirla en dos, afectando al entorno y a las propiedades situadas a ambos lados de la futura línea. Por ello, el Concello pretende estudiar las posibles consecuencias y garantizar que se respeten tanto las condiciones de vida de los vecinos como la propiedad y las garantías medioambientales.

«Se acordó una nueva reunión con todas las parroquias afectadas y, de este modo, tratar de garantizar la seguridad en todos los sentidos: tanto para las personas como para el medio ambiente», explicó Blanco. El responsable municipal añadió que «se ofreció la posibilidad de que los vecinos hagan uso de las alegaciones que esta empresa elaborará para presentar en nombre del Concello y también para facilitar modelos a los vecinos y a las asociaciones».

El proyecto contempla una línea de 66 kilovoltios y 21.664 metros de longitud entre la subestación eléctrica de A Estrada y la de Paizás, en Silleda. El trazado discurriría mayoritariamente en aéreo, con tramos subterráneos para las conexiones con las subestaciones y otro previsto para el cruce del Camino de Santiago.

En total, la infraestructura afectaría a 16 parroquias, 14 de ellas pertenecientes a A Estrada: San Paio da Estrada, A Somoza, Agar, Cereixo, Curantes, Guimarei, Lagartóns, Lamas, Loimil, Orazo, Ouzande, Remesar, Rubín y Tabeirós. En Silleda, las afectadas serían Cira y Dornelas.

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Según la documentación sometida a información pública, la nueva línea pretende mejorar la seguridad y continuidad del suministro eléctrico en la comarca. Actualmente, la subestación de A Estrada se alimenta únicamente de la LAT Tibo-A Estrada, mientras que la de Paizás recibe suministro de la LAT de 66 kV Portodemouros. Ambas se encuentran en una situación de «antena», lo que, según el proyecto, las hace más vulnerables ante posibles contingencias.