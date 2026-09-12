Feira do Moble de Galicia
El certamen esteradense apuesta por la formación y el empleo juvenil
Dos jornadas técnicas acercarán al alumnado las oportunidades de la FP y los avances tecnológicos de la madera
La Feira do Moble de Galicia dedicará una atención especial a la formación y al futuro laboral de la juventud en su 38ª edición, que se celebrará en el Recinto Feiral da Estrada del 17 al 20 de septiembre. Cerca de 125 estudiantes de los institutos Manuel García Barros y Antón Losada Diéguez participarán en dos jornadas técnicas.
El programa comenzará el jueves 17, a las 12.00 horas, con una sesión dirigida a medio centenar de alumnos de los ciclos de Carpintería y Diseño de Amueblamiento del IES Antón Losada Diéguez. Óscar González, docente de la Escola de Enxeñaría Forestal de la Universidade de Vigo, hablará sobre tecnología y procesado de la madera, mientras Luís Torres abordará la orientación académica y profesional.
El viernes 18 será el turno del alumnado del IES Manuel García Barros, que asistirá a la conferencia La formación profesional te abre las puertas del futuro, impartida por Bertín Parga, de la Consellería de Educación. La jornada permitirá conocer la oferta de FP en Galicia y sus posibilidades de inserción laboral.
Presentación oficial
La Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada acogerá el martes 15 de septiembre, a las 11.00 horas, la presentación oficial de la 38ª Feira do Moble de Galicia. Los medios de comunicación están convocados desde las 10.45 horas, junto a representantes de la Xunta, Deputación de Pontevedra, Cámara de Comercio, Asociación Comarcal de Empresarios y Concello da Estrada. Participarán Gabriel Alén Castro, Belén Cachafeiro, Lucía Pedroso, José Luís Terceiro y Gonzalo Louzao. Tras las intervenciones, los representantes atenderán a los medios y responderán a sus preguntas. El acto se celebrará en la sede de la Fundación, en la Zona Deportiva.
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