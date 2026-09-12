La Casa de Álvaro se inaugurará el viernes 18 de septiembre con visita guiada y pregón

La Casa de Álvaro de Lalín será inaugurada el próximo viernes 18 de septiembre, a las 20.00 horas, con un acto que incluirá una visita guiada por el interior del edificio a cargo del arquitecto Javier Bugallo, director de la obra. La jornada servirá como arranque oficial de las Festas das Dores, con el pregón y el lanzamiento del chupinazo desde el balcón por parte del director de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles.

El inmueble acoge ya en la planta baja la Oficina de Turismo y la Oficina de Atención ao Peregrino, mientras que en el futuro albergará también el Museo do Cocido. Durante la visita, Bugallo explicará las principales características de la rehabilitación y las soluciones aplicadas para adaptar el edificio a sus nuevos usos públicos.

La concejala de Turismo, Begoña Blanco, destaca que «a recuperación da Casa de Álvaro supón poñer ao servizo da veciñanza e das persoas que nos visitan un dos edificios máis singulares de Lalín, nun lugar privilexiado para presentar os nosos recursos turísticos e ofrecer unha atención próxima aos peregrinos».

En la inauguración participarán también el alcalde de Lalín, José Crespo; los conselleiros de Cultura, Lingua e Xuventude y de Educación, Ciencia, Universidades e FP, José López Campos y Román Rodríguez; y el presidente de la Deputación de Pontevedra, Luis López. El programa incluirá intervenciones institucionales y actuaciones de Carballo da Manteiga. Si el tiempo lo permite, el acto central se desarrollará en el Kilómetro Cero, frente a la fachada principal del inmueble.

Tras la inauguración, Xosé Manuel Merelles será el encargado de pronunciar el pregón de las fiestas patronales y lanzar el chupinazo desde el balcón de la Casa de Álvaro. El Concello quiere reconocer así su colaboración con Lalín en distintas iniciativas de promoción turística.

«A participación de Xosé Manuel Merelles como pregoeiro é unha maneira de recoñecer a súa implicación con Lalín e a súa colaboración en iniciativas que melloran a nosa proxección turística e as infraestruturas vinculadas ao Camiño», señala la concejala. Blanco subraya que «queremos que a Casa de Álvaro sexa unha porta de entrada ao patrimonio, á gastronomía, á natureza e á cultura de Lalín», y confía en que su ubicación en pleno centro urbano ayude a mejorar la atención a visitantes y peregrinos.

Una rehabilitación de 1,15 millones

El Concello adquirió la Casa de Álvaro en 2022 por 650.000 euros. En marzo de 2023 formalizó con la Xunta un convenio para su recuperación, con una previsión inicial de 900.000 euros. La inversión autonómica anunciada en octubre de 2025 se elevó finalmente a 1,15 millones de euros, incluida la redacción del proyecto.

La intervención combinó la conservación de elementos característicos del edificio con la adaptación a sus nuevos usos públicos, incorporando ascensor, aseos y nuevos sistemas de climatización e instalaciones. La modernización de los servicios turísticos se completó además con dotación audiovisual financiada a través del Plan de Sustentabilidade Turística en Destino de Deza e Tabeirós-Terra de Montes, con fondos europeos NextGenerationEU.

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La Casa de Álvaro fue construida en 1913 por iniciativa del abogado Álvaro Goyanes Crespo y es un ejemplo de arquitectura residencial burguesa con elementos modernistas. A lo largo de su historia, sus bajos acogieron una chocolatería, una ferretería y una oficina del Banco Pastor. Con su rehabilitación, el inmueble inicia ahora una nueva etapa de uso público.