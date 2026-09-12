El BNG de A Estrada propone crear un protocolo ante sequías

El BNG de A Estrada registró este viernes una moción para que el Concello elabore un Plan Municipal de Prevención, Ahorro y Adaptación frente a la Sequía, con el objetivo de anticiparse a períodos de escasez de agua y reforzar las garantías de abastecimiento en el rural y en el sector agrogandero. La iniciativa fue presentada por el candidato a la alcaldía, Marcos Borrageros, y por el concejal Sindo Vilamaior.

Los nacionalistas consideran necesario adoptar medidas preventivas ante unos episodios de sequía que, según señalan, tienden a repetirse con mayor frecuencia e intensidad debido al cambio climático. Como ejemplo, citan los datos del visor River Monitor, del investigador de la Misión Biológica de Galicia-CSIC Dominic Royé, publicados por GCiencia el pasado 19 de agosto. A mediados de ese mes, el 79 % de los ríos gallegos presentaban algún grado de sequedad y el 15 % registraban valores extremos, con especial incidencia en la cuenca del Ulla y en el sur de la provincia de Pontevedra.

«Non se trata de xerar alarma, senón de actuar con previsión», señaló Borrageros. En este sentido, el nacionalista recordó que A Estrada dispone de un sistema de abastecimiento diversificado, apoyado en los recursos de Penerada y en la captación del río Umia, pero advirtió de que esta circunstancia «non elimina a necesidade de saber como respondería o conxunto do sistema ante períodos de seca máis longos e frecuentes».

La propuesta pone también el foco en el rural, donde una parte importante de las viviendas depende de traídas vecinales, manantiales, minas o pozos particulares. Vilamaior advirtió de las consecuencias que una reducción de los caudales podría tener para las explotaciones agroganderas. «A auga é vital para as vivendas e tamén un recurso estratéxico para as explotacións agrogandeiras. Unha redución de caudais pode derivar nun grave problema económico e comprometer o futuro do sector», afirmó.

Entre las medidas planteadas figura la elaboración del plan en coordinación con Augas de Galicia, un estudio del sistema de abastecimiento y un inventario de las traídas vecinales y de los sistemas colectivos del rural para identificar los puntos más vulnerables.

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La moción incluye la intensificación de la detección y reparación de fugas y la digitalización de la red municipal, junto con la creación de un protocolo de actuación frente a la sequía, con diferentes niveles de respuesta y prioridad para el abastecimiento humano. El BNG reclama también una campaña de información sobre el uso responsable del agua, la revisión de los consumos en las instalaciones municipales y el aprovechamiento de aguas pluviales. Del mismo modo, pide una interlocución específica con el sector agrogandero y con las comunidades de usuarios del rural. Por último, solicita a la Xunta de Galicia y a Augas de Galicia más financiación para renovar redes y modernizar las traídas vecinales, además de información periódica a la Corporación y a la ciudadanía sobre la evolución de la situación hídrica.