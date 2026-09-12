Infancia
El árbol de Silleda que produce madurez
La Praza Benito Rivas acoge un año más una fiesta para que los niños y niñas de hasta cinco años cuelguen sus chupetes
La Praza Benito Rivas, con su fuente decorada con ranas y la casita de un hada que vive en la conocida como Árbore dos Chupetes, volvió a convertirse este viernes en un enclave festivo en el que los más pequeños del municipio, acompañados por sus familias, pudieron despedirse de sus chupetes en lo que supone un paso decisivo en su infancia. La Festa da Árbore dos Chupetes incluyó música, actividades de la mano de la Asociación Antonio Gandoio y una merienda que, aunque fuese saludable y tuviese como protagonista diferentes tipos de fruta fresca, también contó con una buena ración de chocolate.
La cita, como en anteriores ediciones, estuvo abierta a niños y niñas de hasta cinco años de edad. Los pequeños, a lo largo de la tarde, eran los que decidían cuándo querían colgar en algunas de las ramas del árbol su chupete, que a partir de ahora queda al cuidado de la citada hada. El ejecutivo local destaca la importancia de mantener este tipo de inicitivas dirigidas a la primera infancia, para crear espacios de encuentro.
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