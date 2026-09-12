Aquadeza abonará daños en un vehículo por una reja rota
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La junta de gobierno local de Lalín desestimó el recurso de reposición presentado por UTE Aquadeza y confirmó el acuerdo que le atribuye la responsabilidad por los daños causados en un vehículo por la rotura de una reja de recogida de pluviales. El Concello había estimado la reclamación del afectado, pero declinó la responsabilidad municipal y la imputó a la concesionaria del servicio de abastecimiento, saneamiento y depuración. La indemnización fijada asciende a 1.106,99 euros y el acuerdo queda firme en vía administrativa.
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