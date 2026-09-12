Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Radio Taxi VigoSuicidioDependencia GaliciaStellantis11-SSin cafetería en el instiForo Faro Educa
instagramlinkedin

Colisión

Un vehículo se salta un STOP y choca en A Anllada, Cuntis

Emerxencias atendió también otro siniestro ante el balneario de Cuntis

Accidente registrado este viernes en A Anllada, Cuntis.

Accidente registrado este viernes en A Anllada, Cuntis. / FDV_Externas

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Fran Campos

Cuntis

Un vehículo que se saltó un STOP provocó esta mañana un siniestro en A Anllada, Cuntis, alrededor de las 08.00 horas. El Servizo Municipal de Emerxencias atendió el incidente junto a la Guardia Civil de Tráfico.

accidente centro urbano cuntis

El accidente en el casco urbano se produjo en la Rúa do Balneario de Cuntis. / FDV_Externas

A las 13.30 horas se registró otro accidente ante la rúa do Balneario, también de Cuntis, en una zona limitada a 20 kilómetros por hora. Los vecinos de la zona reclaman más control sobre la velocidad de los vehículos en el casco histórico de la villa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents