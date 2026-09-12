Colisión
Un vehículo se salta un STOP y choca en A Anllada, Cuntis
Emerxencias atendió también otro siniestro ante el balneario de Cuntis
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Cuntis
Un vehículo que se saltó un STOP provocó esta mañana un siniestro en A Anllada, Cuntis, alrededor de las 08.00 horas. El Servizo Municipal de Emerxencias atendió el incidente junto a la Guardia Civil de Tráfico.
A las 13.30 horas se registró otro accidente ante la rúa do Balneario, también de Cuntis, en una zona limitada a 20 kilómetros por hora. Los vecinos de la zona reclaman más control sobre la velocidad de los vehículos en el casco histórico de la villa.
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