Un accidente en la carretera N-640 a su paso por A Estrada deja cinco vehículos implicados

La N-640 a su paso por A Estrada, registró un accidente en el que se vieron implicados cinco vehículos, dos de ellos en circulación y otros tres que estaban aparcados. Los hechos tuvieron lugar en torno a primera hora de hoy sábado en la parroquia de Matalobos, muy cerca ya de coronar el Alto da Cruz.

Los hechos tuvieron lugar en Matalobos. / L.D.

Todo se originó a partir de la maniobra de dos coches que iban en dirección a Cuntis. Uno de ellos estaba adelantando, a la altura de la fábrica de Ausavil. En ese momento, uno de los coches que iba ser revasado giró hacia la izquierda para entrar en una vivienda sin percatarse del coche su subía por ese carril. Este intentó esquivarlo yéndose hacia la izquierda. En su movimiento impactó en la esquina delantera del otro vehículo y se fue hacia tres coches que estaban aparcados. El golpe contra el primero de ellos fue muy violento, quedando ambos coches en muy mal estado. El impacto hizo que se fuese hacia atrás, causando también graves daños en el segundo coche aparcado y algo menos en el tercero.

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Vehículos siniestrados / L.D.

Los conductores de ambos vehículos fueron trasladados al centro de salud para su evaluación.