Oposiciones
Más de 800 aspirantes a Policía Local harán el primer examen en Silleda
La Agasp convoca 105 plazas de agente que se distribuyen entre 31 municipios gallegos
Más de 800 aspirantes a la Policía Local realizarán los primeros ejercicios de la oposición unificada el lunes 28 de septiembre en el recinto ferial de Silleda, a las 15.30 horas. El tribunal calificador ya ha quedado constituido tras su publicación en el Diario Oficial de Galicia y la lista de admitidos está disponible en la web corporativa de la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp). Esta convocatoria ofrece un total de 105 plazas distribuidas en 31 concellos gallegos, incluyendo las siete ciudades de la comunidad autónoma.
El proceso de oposición libre consta de cinco ejercicios, comenzando a finales de mes con un test de conocimiento de 100 preguntas y la prueba de idioma gallego para quienes no estén exentos por poseer el Celga 4. Posteriormente, los 300 aspirantes con mejor calificación serán convocados a las pruebas de aptitud física, que medirán velocidad, potencia, resistencia y natación. Las fases siguientes incluirán exámenes psicotécnicos, reconocimiento médico y, finalmente, un curso selectivo en la academia para integrarse en la nueva promoción. Desde 2018, la Xunta centraliza estos procesos unitarios de selección a través de la Agasp mediante convenios con los municipios. En la actualidad, 92 de los 126 concellos gallegos con cuerpo de Policía Local (más del 75 por ciento) delegan esta competencia en la administración autonómica.
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